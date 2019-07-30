کسب ۴ مدال در المپیاد جهانی شیمی توسط دانش آموزان ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی ضمن قدردانی از تلاش دانش آموزان اعزامی به المپیاد جهانی شیمی، اظهار کرد: تیم چهار نفره المپیاد شیمی ایران در پنجاه و یکمین المپیاد جهانی شیمی که در فرانسه برگزار شد، موفق به کسب یک مدال طلا، دو نقره و یک مدال برنز شد.

وی افزود: در این دوره از مسابقات، مصطفی مقیمی خیرآبادی موفق به کسب مدال طلا، علی جهرمی و امیر رضا باقری دلویی موفق به کسب مدال نقره شده و امیرعلی اهرابی مدال برنز این رقابت‌ها را به دست آوردند.

مهاجرانی خاطرنشان کرد: تیم المپیاد شیمی ساعت ۱:۴۰ بامداد روز چهارشنبه ۹ مرداد ماه به کشور بازخواهند گشت و مورد استقبال قرار خواهند گرفت.