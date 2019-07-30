  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۸ مرداد ۱۳۹۸، ۹:۴۲

رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان خبر داد

کسب ۴ مدال در المپیاد جهانی شیمی توسط دانش آموزان ایرانی

کسب ۴ مدال در المپیاد جهانی شیمی توسط دانش آموزان ایرانی

دانش‌آموزان ایرانی در المپیاد جهانی شیمی موفق به کسب چهار مدال شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی ضمن قدردانی از تلاش دانش آموزان اعزامی به المپیاد جهانی شیمی، اظهار کرد: تیم چهار نفره المپیاد شیمی ایران در پنجاه و یکمین المپیاد جهانی شیمی که در فرانسه برگزار شد، موفق به کسب یک مدال طلا، دو نقره و یک مدال برنز شد.

وی افزود: در این دوره از مسابقات، مصطفی مقیمی خیرآبادی موفق به کسب مدال طلا، علی جهرمی و امیر رضا باقری دلویی موفق به کسب مدال نقره شده و امیرعلی اهرابی مدال برنز این رقابت‌ها را به دست آوردند.

مهاجرانی خاطرنشان کرد: تیم المپیاد شیمی ساعت ۱:۴۰ بامداد روز چهارشنبه ۹ مرداد ماه به کشور بازخواهند گشت و مورد استقبال قرار خواهند گرفت.

کد مطلب 4680024

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه