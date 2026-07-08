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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲

تکمیل آزادراه شهید سلیمانی و ایجاد مسیر پدافندی با جدیت دنبال می‌ شود

تکمیل آزادراه شهید سلیمانی و ایجاد مسیر پدافندی با جدیت دنبال می‌ شود

کرج- استاندار البرز با حضور در محل اجرای پروژه آزادراه شهید سلیمانی، از روند تکمیل این پروژه عمرانی و عملیات احداث مسیر پدافندی جدید به جای پل شهید رئیسی بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر مجتبی عبداللهی در جریان این بازدید با تأکید بر اهمیت راهبردی این پروژه، اظهار کرد: آزادراه شهید سلیمانی یکی از مهم‌ترین پروژه‌های زیرساختی استان است که نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی، تسهیل تردد و ارتقای شبکه حمل‌ونقل البرز خواهد داشت و روند اجرای آن با سرعت و جدیت در حال پیگیری است.

وی با اشاره به احداث مسیر پدافندی جدید به جای پل شهید رئیسی افزود: پس از آسیب وارد شده به این پل در پی حمله دشمن آمریکایی-صهیونیستی، اقدامات لازم برای ایجاد مسیر جایگزین و حفظ پایداری شبکه ارتباطی استان در دستور کار قرار گرفت و با بسیج همه ظرفیت‌های فنی و اجرایی، عملیات ساخت آن با سرعت مطلوب در حال انجام است.

استاندار البرز همچنین از روند اجرای نقطه اتصال آزادراه شهید سلیمانی به آزادراه کرج–قزوین بازدید کرد و گفت: تکمیل این اتصال، نقش مهمی در روان‌سازی ترافیک، افزایش ایمنی سفرها و تکمیل کریدورهای ارتباطی استان خواهد داشت و تلاش می‌کنیم با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، این بخش نیز در سریع‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.

کد مطلب 6882442

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