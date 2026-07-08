تکمیل آزادراه شهید سلیمانی و ایجاد مسیر پدافندی با جدیت دنبال می‌ شود

به گزارش خبرگزاری مهر مجتبی عبداللهی در جریان این بازدید با تأکید بر اهمیت راهبردی این پروژه، اظهار کرد: آزادراه شهید سلیمانی یکی از مهمترین پروژههای زیرساختی استان است که نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی، تسهیل تردد و ارتقای شبکه حملونقل البرز خواهد داشت و روند اجرای آن با سرعت و جدیت در حال پیگیری است.
وی با اشاره به احداث مسیر پدافندی جدید به جای پل شهید رئیسی افزود: پس از آسیب وارد شده به این پل در پی حمله دشمن آمریکایی-صهیونیستی، اقدامات لازم برای ایجاد مسیر جایگزین و حفظ پایداری شبکه ارتباطی استان در دستور کار قرار گرفت و با بسیج همه ظرفیتهای فنی و اجرایی، عملیات ساخت آن با سرعت مطلوب در حال انجام است.
استاندار البرز همچنین از روند اجرای نقطه اتصال آزادراه شهید سلیمانی به آزادراه کرج–قزوین بازدید کرد و گفت: تکمیل این اتصال، نقش مهمی در روانسازی ترافیک، افزایش ایمنی سفرها و تکمیل کریدورهای ارتباطی استان خواهد داشت و تلاش میکنیم با هماهنگی دستگاههای ذیربط، این بخش نیز در سریعترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسد.
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