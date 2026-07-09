خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: تبادل آتش اخیر میان ایران و آمریکا در رسانه‌های انگلیسی زبان بازتاب پیدا کرد.

شبکه ان‌بی‌سی نیوز در گزارشی از تشدید بی‌سابقه درگیری‌ها نوشت که آمریکا و ایران حملات گسترده جدیدی را علیه یکدیگر انجام داده‌اند که آتش‌بس شکننده و توافق صلح را در آستانه فروپاشی قرار داده است. بر اساس این گزارش، ارتش آمریکا مدعی شد که حدود ۹۰ هدف نظامی در سراسر ایران از جمله سامانه‌های پدافند هوایی، تأسیسات نظارت ساحلی، انبارهای موشک و پهپاد، توانمندی‌های دریایی و زیرساخت‌های لجستیکی در امتداد خط ساحلی ایران را هدف حملات هوایی قرار داده است.

ان‌بی‌سی نیوز می‌افزاید که وزارت امور خارجه ایران این حملات را «جنایت جنگی فاحش» خواند و آن را محکوم کرد و اعلام داشت که زیرساخت‌های غیرنظامی از جمله دو پل راه‌آهن در مسیر منتهی به مشهد مقدس، جایی که پیکر آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر فقید انقلاب اسلامی، قرار است روز پنجشنبه به خاک سپرده شود، هدف قرار گرفته است. همچنین یک مقام محلی از اصابت یک حمله هوایی آمریکا به محوطه نیروگاه هسته‌ای بوشهر خبر داد. وزارت بهداشت ایران نیز اعلام کرد که در دو روز حملات آمریکا دست‌کم ۱۴ نفر شهید و ۷۸ نفر مجروح شده‌اند.

این شبکه آمریکایی تصریح می‌کند که ایران با حملات تلافی‌جویانه به متحدان آمریکا در خاورمیانه پاسخ داد؛ موجی از حملات که در قطر، بحرین، کویت و اردن آژیرهای هشدار را به صدا درآورد. اردن اعلام کرد که ۸ موشک ایرانی را سرنگون کرده است. ترامپ نیز که در نشست ناتو در ترکیه به سر می‌برد، با لحنی توهین‌آمیز تهدید کرد که در صورت تکرار حملات، وضعیت «بسیار بدتر خواهد شد!» در مقابل، تحلیلگران معتقدند که گزینه‌های ترامپ رو به اتمام است و راهی جز بازگشت به میز مذاکره ندارد. این درگیری‌ها در حالی رخ می‌دهد که مذاکرات صلح به دلیل برگزاری مراسم تشییع متوقف شده بود.

شبکه سی‌ان‌ان در گزارشی از فروپاشی آتش‌بس ایران و آمریکا و وقوع حملات تازه در خاورمیانه خبر داد. بر اساس این گزارش، ایران اعلام کرد که ۱۰ فروند موشک بالستیک به سمت یک پایگاه نظامی آمریکا در شمال اردن شلیک کرده است.

در ادامه این گزارش آمده است که نیروهای آمریکایی ساعاتی پیش‌تر، ۹۰ هدف را در امتداد خط ساحلی ایران هدف قرار داده بودند و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در پاسخ، پایگاه‌های نظامی آمریکا در کویت و بحرین را مورد حمله قرار داد. هم‌چنین رسانه‌های ایرانی از حملات جدید آمریکا به استان بوشهر در حوالی ظهر پنجشنبه خبر دادند که طی آن، محوطه یک نیروگاه هسته‌ای و یک اسکله ماهیگیری هدف قرار گرفته است. واشنگتن این حملات اخیر را تأیید نکرده است.

سی‌ان‌ان می‌افزاید که تجدید حملات و تهدید ترامپ به بازگرداندن محاصره دریایی، ترافیک کشتیرانی در تنگه هرمز را کاهش داده و ایران را وادار به خروج نفتکش‌های خود از این آبراه کرده است. وزیر خارجه قطر نیز با همتایان ایرانی، سعودی و اماراتی خود تماس‌های عالی‌رتبه‌ای برقرار کرده و بر ضرورت گفتگو و دیپلماسی تأکید کرده است. در همین حال، هزاران نفر از عزاداران در مشهد برای مراسم تدفین رهبر فقید انقلاب اسلامی گرد هم آمده‌اند و پرچم‌ها و بنرهایی با مضامین انتقام‌خواهی در میان جمعیت به چشم می‌خورد.

خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی از واشنگتن نوشت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرده است که معتقد است آتش‌بس با ایران به پایان رسیده است. ترامپ با لحنی متزلزل گفت که دیگر مطمئن نیست خواهان توافق است و آمریکا باید «کار را تمام کند»، اما هم‌زمان اصرار داشت که تداوم حملات به معنای بازگشت به جنگ یا اقدام نظامی بلندمدت نیست. این پیام‌های متناقض و چراغ سبز او برای حملات نظامی پیاپی، سردرگمی بزرگی درباره آینده این مناقشه ایجاد کرده است.

به نوشته آسوشیتد پرس، این لفاظی‌های شلاقی می‌تواند راهبردی برای افزایش فشار بر تهران جهت توقف حملات به کشتی‌های حامل نفت و گاز در تنگه هرمز و تسلیم در برابر خواسته‌های واشنگتن در قبال برنامه هسته‌ای باشد. ترامپ پیش از اجرای حملات جدید هشدار داد که «هر اتفاقی بیفتد، بسیار سریع اتفاق خواهد افتاد. ما به دنبال اقدام طولانی نیستیم.» ساعاتی بعد، ارتش آمریکا اعلام کرد که حملات جدیدی را علیه ایران انجام داده است.

این گزارش تصریح می‌کند که میانجی‌گران بین‌المللی در تلاشی دیوانه‌وار برای نجات توافق موقت هستند و یک مقام اطلاعاتی منطقه‌ای می‌گوید که مناقشه به «مرحله‌ای بحرانی» رسیده است. با این حال، ارتباطات سطح بالا به طور شبانه‌روزی برای حفظ آتش‌بس ادامه دارد. آسوشیتد پرس هشدار می‌دهد که تداوم این روند می‌تواند به افزایش قیمت بنزین و در نتیجه مشکلات جدی برای جمهوری‌خواهان در انتخابات میاندوره‌ای نوامبر منجر شود.

پایگاه تحلیلی کانورسیشن در گزارشی نوشت که برخلاف میل دونالد ترامپ، جمهوری اسلامی ایران ایالات متحده را به سوی یک جنگ طولانی می‌کشاند. این تحلیل تصریح می‌کند که تشدید تنش‌های اخیر نشان می‌دهد آتش‌بس به صلحی پایدار منتهی نخواهد شد و بازگشت به وضعیت «نه جنگ، نه صلح» محتمل‌ترین سناریو است. ریشه اصلی درگیری‌های جاری، عزم راسخ ایران برای اعمال کنترل بر تنگه هرمز و وادار کردن کشتی‌ها به استفاده از مسیر تحت نظارت خود، به جای کریدور مورد حمایت آمریکا در سواحل عمان است.

این گزارش دلیل شکنندگی آتش‌بس را در تفاوت ماهوی نقاط قوت دو طرف جستجو می‌کند. ایالات متحده از برتری نظامی خیره‌کننده‌ای برخوردار است، اما از اراده سیاسی لازم برای تداوم جنگ، عملیات زمینی، یا مصرف زرادخانه خود در یک مناقشه فرسایشی بی‌بهره است. در مقابل، بزرگترین نقطه قوت جمهوری اسلامی ایران «اراده سیاسی» آن برای بقاست و همچنین آماده است تا هزینه‌های زیادی را برای اثبات این عزم متحمل شود.

کانورسیشن می‌افزاید که ترامپ که تمایلی به جنگ تمام‌عیار ندارد، از سوی تندروهای آمریکایی که خواستار توافق جامع و مهار تنگه هرمز هستند، تحت فشار است.