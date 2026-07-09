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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۰:۱۲

لندن: تنگه هرمز باید کاملاً باز بماند

لندن: تنگه هرمز باید کاملاً باز بماند

وزیر امور خارجه انگلیس از بررسی گسترش تحریم‌ها علیه حامیان شهرک‌نشینان صهیونیست خبر داد و بر لزوم باز ماندن تنگه هرمز تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه انگلیس اعلام کرد که دولت این کشور در حال بررسی گسترش دامنه تحریم‌ها علیه شهرک‌نشینان صهیونیست است تا نهادها و گروه‌های حامی آنها را نیز در بر گیرد.

وی با اشاره به تشدید خشونت‌ها در کرانه باختری تصریح کرد: افزایش خشونت شهرک‌نشینان، روند تحقق راه‌حل (موسوم به) دو دولتی را تضعیف می‌کند.

وزیر امور خارجه انگلیس همچنین درباره امنیت دریانوردی در منطقه اظهار داشت: ما خواهان اعمال هیچ‌گونه محدودیتی بر تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز نیستیم و باز ماندن کامل این آبراه به سود همه کشورها است.

وی افزود: لندن در حال همکاری با شرکای خود برای تضمین باز بودن کامل تنگه هرمز است.

این مقام انگلیسی در ادامه با اشاره به جنگ اوکراین گفت: اوکراین همچنان به حمایت ما نیاز دارد و انگلیس به این حمایت‌ها ادامه خواهد داد.

وی همچنین با ارسال پیامی به رئیس‌جمهور روسیه تأکید کرد: پیام ما به ولادیمیر پوتین این است که حمایت از کی‌یف تا زمان دستیابی به یک توافق صلح ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6883659

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