شنیده شدن صدای انفجارهایی در بندرعباس 

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنجشنبه، برخی منابع خبری و ساکنان محلی از شنیده شدن صدای انفجارهایی در شهر بندرعباس خبر دادند.

صدای انفجارهای گزارش شده در مسافتی دور از شهر قرار دارد چرا که طبق بررسی‌های انجام شده در اکثر نقاط شهر بندرعباس مردم صدایی از انفجار نشنیده‌اند از این رو ممکن است صدا مربوط به وقوع درگیری‌هایی در پهنه دریایی خلیج فارس باشد.

طی دو شب گذشته، نیروهای تروریست آمریکایی حملاتی را به خط ساحلی جنوب کشور انجام دادند که موجب شهید شدن تعدادی از صیادان و مدافعان وطن و همچنین خسارت‌های گسترده به صیادان در بندرعباس و سیریک شد.