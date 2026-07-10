  1. استانها
  2. کردستان
۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۸

کشف یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم گوشت اسب در بیجار

کشف یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم گوشت اسب در بیجار

بیجار- فرمانده انتظامی شهرستان بیجار از کشف یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم گوشت اسب و دستگیری دو متهم در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ آیت سیف‌الهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پاسگاه انتظامی نجف‌آباد با اشراف اطلاعاتی و رصد محور دیواندره - بیجار به دو دستگاه خودروی سواری مشکوک شدند و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از انجام بررسی‌های لازم و با هماهنگی مقام قضائی، خودروها را متوقف کردند که در بازرسی از آن‌ها یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم گوشت اسب کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بیجار با بیان اینکه گوشت‌های کشف‌شده با دستور مقام قضائی به اداره دامپزشکی شهرستان تحویل و پس از انجام مراحل قانونی معدوم شد، گفت: در این رابطه دو نفر دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

سیف‌الهی ادامه داد: متهمان در تحقیقات اولیه اعتراف کردند اسب‌ها را در شهرهای مرزی ذبح کرده و قصد انتقال گوشت‌ها به شهرهای مرکزی کشور را داشتند.

وی از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه حمل، نگهداری و عرضه غیرمجاز فرآورده‌های خام دامی، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.

کد مطلب 6883787

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها