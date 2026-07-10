کشف یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم گوشت اسب در بیجار

سرهنگ آیت سیفالهی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پاسگاه انتظامی نجفآباد با اشراف اطلاعاتی و رصد محور دیواندره - بیجار به دو دستگاه خودروی سواری مشکوک شدند و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: مأموران پس از انجام بررسیهای لازم و با هماهنگی مقام قضائی، خودروها را متوقف کردند که در بازرسی از آنها یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم گوشت اسب کشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامی شهرستان بیجار با بیان اینکه گوشتهای کشفشده با دستور مقام قضائی به اداره دامپزشکی شهرستان تحویل و پس از انجام مراحل قانونی معدوم شد، گفت: در این رابطه دو نفر دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.
سیفالهی ادامه داد: متهمان در تحقیقات اولیه اعتراف کردند اسبها را در شهرهای مرزی ذبح کرده و قصد انتقال گوشتها به شهرهای مرکزی کشور را داشتند.
وی از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه حمل، نگهداری و عرضه غیرمجاز فرآوردههای خام دامی، موضوع را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در سریعترین زمان ممکن رسیدگی شود.
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