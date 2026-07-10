پیکر پاک ملوان شهید «مرتضی هرمزی» در بندرکوهستک آرام گرفت  

به گزارش خبرنگار مهر،عصر جمعه پیکر پاک و مطهر ملوان شهید «مرتضی هرمزی»، که در پی تعرض دشمن به شناور صیادی به درجه رفیع شهادت نائل شده بود، از مسجد جامع اهل سنت بندرکوهستک تا آرامگاه ابدی اش در گلزار شهدای این شهر، بر دستان مردم قدرشناس و شهیدپرور سیریک تشییع شد.

در این آیین معنوی، موج عظیم جمعیت از اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معزز شهدا، روحانیون، پیشکسوتان دفاع مقدس و جمعی از مسئولان استانی و محلی، با سر دادن ندای «لبیک یا خامنه‌ای» و «مرگ بر آمریکا»، بار دیگر استکبارستیزی و وفاداری به آرمان‌های انقلاب و نظام را به تصویر کشیدند.

گفتنی است، مردم مرزنشین و همیشه در صحنه شهرستان سیریک، با این حضور پرشور و انقلابی، بار دیگر ثابت کردند که راه شهدا را چراغ راه خود دانسته و در برابر هرگونه توطئه دشمن، یکصدا و متحد در کنار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایستاده‌اند.