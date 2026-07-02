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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۱

بیش از ۵۰۰نفر از مردم شهرستان سیریک برای بدرقه امام شهید اعزام می‌شوند

بیش از ۵۰۰نفر از مردم شهرستان سیریک برای بدرقه امام شهید اعزام می‌شوند

سیریک-فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان سیریک از اعزام خانواده‌های معظم شهدا، بسیجیان و اقشار مختلف مردم این شهرستان به تهران به منظور حضور در آیین بدرقه رهبر شهید خبر داد.

سرهنگ دوم پاسدار مجید حبشی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بیش از ۵۰۰ نفر از مردم ولایی و انقلابی شهرستان سیریک، جهت حضور در مراسم آئین تشییع رهبر شهید راهی تهران می‌شوند، اظهار کرد: در راستای فراهم شدن زمینه حضور مردم ولایت‌مدار شهرستان سیریک در آیین تشییع و تدفین رهبر شهید امام سید علی خامنه‌ای، یک رام قطار ، تعداد ۲ دستگاه‌ اتوبوس و بعضی با تعداد ۱۰۰ دستگاه خودرو شخصی برای اعزام زائران سیریکی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: قطار نخست به صورت ویژه خانواده‌های معظم شهدا، خواهران و بانوان اختصاص یافته و تعدادی از خانواده‌های معزز شهدای شهرستان سیریک و خواهران بسیجی نیز با قطار عازم تهران خواهند شد.

سرهنگ حبشی در ادامه بیان کرد: قطار نیز برای اعزام خانواده‌های معظم شهدا و تعداد ۲۰ نفر از خواهران بسیجی در نظر گرفته شده که به تهران اعزام خواهند شد، و زمان حرکت این قطار ۱۳ تیر ماه و زمان بازگشت آن‌ها ۱۵ تیرماه تعیین شده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان سیریک، با اشاره به اعزام زمینی زائران گفت: علاوه بر قطار، تعداد ۲ دستگاه‌ اتوبوس و تعداد ۱۰۰ خودروی سواری شخصی نیز برای اعزام عموم مردم و بسیجیان اختصاص یافته که سهمیه شهرستان سیریک نیز مشخص شده است و این کاروان‌های اتوبوسی صبح روز ۱۳ تیرماه ساعت ۸ به سمت تهران حرکت می‌کنند و ۱۵ تیرماه ساعت ۱۲ به شهرستان بازخواهند گشت.

وی با اشاره به استقبال مردم از این اعزام‌ها اظهار داشت: علاوه بر کاروان‌های ریلی و اتوبوسی، تعدادی از مردم شهرستان سیریک نیز با خودروهای شخصی راهی این سفر خواهند شد و تعدادی دیگر نیز پس از حضور در این مراسم، سفر خود را به مقصد مشهد مقدس ادامه خواهند داد تا به مراسم تدفین رهبری شهید و زیارت بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا (ع) مشرف شوند.

حبشی در پایان با قدردانی از همراهی مردم و دستگاه‌های اجرایی در برگزاری این اعزام‌ها، تصریح کرد: مردم انقلابی، شهیدپرور و ولایت‌مدار شهرستان سیریک همواره در صحنه‌های مهم انقلاب اسلامی حضوری پرشور و اثرگذار داشته‌اند و این بار نیز با حضور در این مراسم، بار دیگر ارادت و وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی، ولایت و راه شهدا به نمایش خواهند گذاشت.

کد مطلب 6877523

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