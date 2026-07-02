سرهنگ دوم پاسدار مجید حبشی، در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بیش از ۵۰۰ نفر از مردم ولایی و انقلابی شهرستان سیریک، جهت حضور در مراسم آئین تشییع رهبر شهید راهی تهران میشوند، اظهار کرد: در راستای فراهم شدن زمینه حضور مردم ولایتمدار شهرستان سیریک در آیین تشییع و تدفین رهبر شهید امام سید علی خامنهای، یک رام قطار ، تعداد ۲ دستگاه اتوبوس و بعضی با تعداد ۱۰۰ دستگاه خودرو شخصی برای اعزام زائران سیریکی پیشبینی شده است.
وی افزود: قطار نخست به صورت ویژه خانوادههای معظم شهدا، خواهران و بانوان اختصاص یافته و تعدادی از خانوادههای معزز شهدای شهرستان سیریک و خواهران بسیجی نیز با قطار عازم تهران خواهند شد.
سرهنگ حبشی در ادامه بیان کرد: قطار نیز برای اعزام خانوادههای معظم شهدا و تعداد ۲۰ نفر از خواهران بسیجی در نظر گرفته شده که به تهران اعزام خواهند شد، و زمان حرکت این قطار ۱۳ تیر ماه و زمان بازگشت آنها ۱۵ تیرماه تعیین شده است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان سیریک، با اشاره به اعزام زمینی زائران گفت: علاوه بر قطار، تعداد ۲ دستگاه اتوبوس و تعداد ۱۰۰ خودروی سواری شخصی نیز برای اعزام عموم مردم و بسیجیان اختصاص یافته که سهمیه شهرستان سیریک نیز مشخص شده است و این کاروانهای اتوبوسی صبح روز ۱۳ تیرماه ساعت ۸ به سمت تهران حرکت میکنند و ۱۵ تیرماه ساعت ۱۲ به شهرستان بازخواهند گشت.
وی با اشاره به استقبال مردم از این اعزامها اظهار داشت: علاوه بر کاروانهای ریلی و اتوبوسی، تعدادی از مردم شهرستان سیریک نیز با خودروهای شخصی راهی این سفر خواهند شد و تعدادی دیگر نیز پس از حضور در این مراسم، سفر خود را به مقصد مشهد مقدس ادامه خواهند داد تا به مراسم تدفین رهبری شهید و زیارت بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا (ع) مشرف شوند.
حبشی در پایان با قدردانی از همراهی مردم و دستگاههای اجرایی در برگزاری این اعزامها، تصریح کرد: مردم انقلابی، شهیدپرور و ولایتمدار شهرستان سیریک همواره در صحنههای مهم انقلاب اسلامی حضوری پرشور و اثرگذار داشتهاند و این بار نیز با حضور در این مراسم، بار دیگر ارادت و وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب اسلامی، ولایت و راه شهدا به نمایش خواهند گذاشت.
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