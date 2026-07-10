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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۴

سفر وزیر امور خارجه به عمان

سفر وزیر امور خارجه به عمان

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه از سفر رسمی وزیر امور خارجه به عمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه از سفر رسمی وزیر امور خارجه به عمان خبر داد.

به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه، این سفر در ادامه رایزنی‌های دوجانبه ایران-عمان درباره تحولات منطقه به‌ویژه موضوع تنگه هرمز انجام خواهد شد.

در این سفر، وزرای امور خارجه ایران و عمان درباره تنظیم سازوکارهای مقتضی برای تردد ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز، وفق ماده ۵ یادداشت تفاهم اسلام‌آباد گفتگو و تبادل نظر خواهند کرد.

کد مطلب 6884280

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