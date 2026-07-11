قاسم شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جمعیت عظیم زائران رضوی در کریدور تهران- مشهد و بالعکس در ده روز اخیر، تاکید کرد: بیش از ۳۰۰ موکب در کنار مدارس، سالن های ورزشی، مساجد و ... برای اسکان زائران رضوی در استان تمهید شده است.

وی از تداوم خدمترسانی موکب های برپا شده برای ایام تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی تا روز یکشنبه خبر داد و افزود: این موکب ها برای خدمترسانی در مسیر بازگشت زائران از مشهد به تهران خدمترسانی خواهند داشت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه ۱۵۰ مدرسه نیز در هشت شهرستان استان برای اسکان زائران رضوی تجهیز شد، گفت: خوشبختانه در روزهای اخیر خدمات خوبی به زائران رضوی در استان داده شده است.

شریفی با بیان اینکه تلاش داریم تا پایان حضور زائران رضوی در استان سمنان خدمات را تداوم ببخشیم، بیان کرد: اپلیکیشن اسکانی موسوم به «ماهمه» برای این منظور در دسترس زائران رضوی قرار دارد که همه اطلاعات اماکن اسکان استان در آن وجود دارد.

وی با بیان اینکه راهنمایی در زمینه اسکان، مسیرها و سایر نیازهای زائران مانند مراکز درمانی، دارو، سوخت و ... در این برنامه وجود دارد، افزود: مرکز شبانه‌روزی راهنمای زائر نیز در همه شهرهای استان سمنان وجود دارد و تا روز یکشنبه به خدمات خود ادامه خواهد داد.