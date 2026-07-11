۱۰ کشته در پی ریزش معدن سنگ در شرق رواندا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، پلیس به رسانه‌های محلی گفت که این حادثه در روستای نیامابویه، بخش نتاراما، رخ داد، زمانی که یک معدن روی کارگرانی که در محل مشغول استخراج مصالح ساختمانی، از جمله شن و ماسه و سنگ بودند، فرو ریخت.

پلیس افزود که ریزش ناگهانی باعث محبوس شدن کارگران در زیر آوار شد و منجر به مرگ چندین نفر شد.

پلیس اعلام کرد که تحقیقات برای تعیین علت دقیق حادثه همچنان ادامه دارد.

به گفته مقامات محلی، اجساد همه قربانیان توسط یک تیم جستجو و نجات بازیابی و به بیمارستان کاسیرو در کیگالی، پایتخت رواندا، منتقل شد.

ریچارد موتابازی، شهردار منطقه، گفت که مقامات پس از حادثه، کار در محل را ممنوع کرده‌اند.