همسر شهید انصاری: اطاعت از رهبری رمز عبور از دشواری‌ ها است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیده دانش کاظمی شامگاه شنبه در یادواره ۲۵۶ شهید کارمند استان گیلان با محوریت شهیدان انصاری و نورانی که به همت سازمان بسیج کارمندان سپاه قدس گیلان در تجمع شبانه برگزار شد، با اشاره به هجمههای دشمنان علیه ائمه معصومین (ع) اظهار کرد: ما همواره تابع رهبر، ولی فقیه و امام زمان (عج) هستیم و تبعیت از ولایت فقیه، تضمینکننده پیروزی در برابر توطئههای دشمن است.
وی با استناد به مقاومت حضرت زینب (س) در واقعه عاشورا، ایثار و اطاعت محض از دستورات الهی را الگویی برای ایستادگی در شرایط دشوار برشمرد و افزود: هر آنچه خداوند بگوید، اطاعت میکنیم و این مسیر را هرگز ترک نخواهیم کرد.
پیشتازی آمریکا در انعکاس خبر شهادت شهید انصاری
دانش کاظمی با اشاره به سرعت واکنش رسانههای آمریکایی به خبر شهادت همسرش، حتی پیش از ابلاغ رسمی به خانواده، گفت: این امر نشاندهنده درک عمیق دشمن از جایگاه و اهمیت راهبردی شهید انصاری است.
وی رأی ۹۸ درصدی مردم به جمهوری اسلامی را پیامی قاطع در حمایت از نظام دانست و تصریح کرد: یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی، قاطعیت مردم در انتخاب نظام جمهوری اسلامی است.
همسر شهید انصاری با اشاره به تلاشهای دشمن برای تضعیف دستاوردهای انقلاب و توطئههای فراوان در دورههای مختلف، تصریح کرد: جهاد دفاعی، صیانت از کیان مذهب و ارزشهای دینی است و امروز مردم با رسالت ویژه خود، در پاسخ به فرمان رهبر و امام زمان (عج) در صحنه هستند.
«تکان دادن پرچم» به معنای حریفطلبی است
دانش کاظمی با بیان اینکه «تکان دادن پرچم» در میدان نبرد، نشاندهنده حریفطلبی است، به سیره عملی حضرت علی (ع) اشاره کرد و افزود: امروز مردم با الهام از آن سیره، پای آرمانهای انقلاب ایستادهاند.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب و خانواده معظم ایشان، گفت: رسیدن به قلههای افتخار، مستلزم عبور از سختیها، به ویژه «شهید دادن و فقدان عزیزان» است.
رهبری در خط مقدم دشواریها
همسر شهید انصاری با تأکید بر جایگاه رفیع مرجعیت و لزوم اطاعت از رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: ولایت فقیه، نقطه قوت ما شیعیان است؛ ما از مرجعی تقلید میکنیم که هرگز خطا نمیکند.
وی با اشاره به شرایط دشواری که رهبر انقلاب با آن مواجه هستند، تصریح کرد: آمریکا شرایطی را ایجاد کرد که برای حفظ ایشان، حتی مسیر حضور در مراسمها نیز دشوار شده است.
گفتنی است؛ شهید علی انصاری ساعت ۷ صبح ۱۵ تیر ۱۳۶۰ توسط عوامل سازمان مجاهدین خلق (منافقین) با اصابت ۱۱ گلوله، به همراه معاون عمرانی خود شهید محمد نورانی، ترور و به شهادت رسید.
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