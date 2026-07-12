دریافت 3 MB کد مطلب 6885641 https://mehrnews.com/x3cxQj ۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۲ کد مطلب 6885641 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۲ لحظه اعلام مرگ لیندسی گراهام در شبکه سی ان ان سیانان خبری را منتشر کرده است که هیچکس انتظار شنیدن آن را نداشت؛ لیندسی گراهام درگذشته است. کپی شد مطالب مرتبط نتانیاهو: اسرائیل دوست بزرگ خود را از دست داد گزارش شبکه «انبیسی» از جزئیات مرگ سناتور گراهام پُست ترامپ درباره مرگ سناتور جنگ طلب آمریکا+ تصویر واکنش جالب مجری رسانه ملی به مرگ لیندسی گراهام سناتور ضد ایرانی پرچم آمریکا در کاخ سفید به حالت نیمه افراشته درآمد افبیآی مرگ لیندسی گراهام را بررسی خواهد کرد برچسبها لیندسی گراهام ایالات متحده امریکا شبکه سی ان ان
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