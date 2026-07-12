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کد مطلب 6885641
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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۲

لحظه اعلام مرگ لیندسی گراهام در شبکه سی ان ان

لحظه اعلام مرگ لیندسی گراهام در شبکه سی ان ان

سی‌ان‌ان خبری را منتشر کرده است که هیچ‌کس انتظار شنیدن آن را نداشت؛ لیندسی گراهام درگذشته است.

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