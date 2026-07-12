پرچم آمریکا در کاخ سفید به حالت نیمه افراشته درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز یکشنبه در واکنش به مرگ سناتور ضدایرانی در این کشور دستور داد پرچم کشورش در کاخ سفید به حالت نیمه افراشته درآید.

بر اساس اعلام این رسانه، دولت ترامپ به منظور ادای احترام به لیندسی گراهام، تصمیم به نیمه افراشتن پرچم آمریکا در کاخ سفید گرفت.

در خبری مرتبط، ترامپ در این خصوص در مصاحبه با شبکه سی ان ان اعلام کرد: او خیلی مدافع اسراییل بود. او فرد نظامی‌گرای خیلی قدرتمندی بود؛ البته ما با هم تفاوت دیدگاه داشتیم. به نظرم وی می خواست جنگ در اوکراین ادامه یابد. به نظرم لیندسی می خواست تا ابد زنده بماند.

رسانه‌های آمریکایی پیشتر اعلام کردند که سناتور ضدایرانی و جنگ‌طلب این کشور «به صورت ناگهانی» و در سن ۷۱ سالگی مرد.

دفتر لیندسی گراهام با انتشار بیانیه کوتاهی در فضای مجازی اعلام کرد که «در شامگاه شنبه، ۱۱ ژوئیه، سناتور آمریکایی لیندسی گراهام بر اثر بیماری کوتاه و ناگهانی درگذشت.»