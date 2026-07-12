به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ان بی سی به نقل از یک مسئول برجسته در دفتر سناتور لیندسی گراهام گزارش داد، هیچ نشانه ای مبنی بر وخامت شرایط جسمی سناتور قبل از مرگش مشاهده نشده بود.

در این گزارش آمده است که تیم های امدادی بعد از دریافت یک گزارش مبنی بر وقوع مشکل قلبی برای لیندسی گراهام خود را به منزل وی رساندند.

عکس‌هایی از صحنه که توسط NBC News بررسی شده است، نشان می‌دهد که امدادگران شخصی را با برانکارد از خانه گراهام به آمبولانسی که منتظر بود، منتقل می‌کنند. ماشین‌های پلیس و آتش‌نشانی نیز در محل حضور داشتند.

قرار بود او روز یکشنبه در برنامه «ملاقات با مطبوعات» شبکه ان‌بی‌سی نیوز حضور یابد.

ساعاتی قبل دفتر لیندسی گراهام رسما از مرگ این سناتور ضدایرانی و جنگ طلب و یار صمیمی رژیم صهیونیستی خبر داد؛ سناتوری که یکی از همپیمانان مهم ترامپ نیز به شمار می رفت.