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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۶

گزارش شبکه «ان‌بی‌سی» از جزئیات مرگ سناتور گراهام

گزارش شبکه «ان‌بی‌سی» از جزئیات مرگ سناتور گراهام

یک شبکه خبری به جزئیات مرگ سناتور ضدایرانی آمریکا اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ان بی سی به نقل از یک مسئول برجسته در دفتر سناتور لیندسی گراهام گزارش داد، هیچ نشانه ای مبنی بر وخامت شرایط جسمی سناتور قبل از مرگش مشاهده نشده بود.

در این گزارش آمده است که تیم های امدادی بعد از دریافت یک گزارش مبنی بر وقوع مشکل قلبی برای لیندسی گراهام خود را به منزل وی رساندند.

عکس‌هایی از صحنه که توسط NBC News بررسی شده است، نشان می‌دهد که امدادگران شخصی را با برانکارد از خانه گراهام به آمبولانسی که منتظر بود، منتقل می‌کنند. ماشین‌های پلیس و آتش‌نشانی نیز در محل حضور داشتند.

قرار بود او روز یکشنبه در برنامه «ملاقات با مطبوعات» شبکه ان‌بی‌سی نیوز حضور یابد.

ساعاتی قبل دفتر لیندسی گراهام رسما از مرگ این سناتور ضدایرانی و جنگ طلب و یار صمیمی رژیم صهیونیستی خبر داد؛ سناتوری که یکی از همپیمانان مهم ترامپ نیز به شمار می رفت.

کد مطلب 6885733

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    نظرات

    • IR ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      20 7
      پاسخ
      برو به جهنم یانکی وحشی
    • IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      19 12
      پاسخ
      این از اولین دشمن که به درک واصل شد
    • صابر قمی ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      17 4
      پاسخ
      ان‌شاءالله به زودی رسانه‌های آمریکایی و صهیونیستی خبر مرگ ترامپ احمق و نتانیاهوی کودک‌کش را مخابره کنند
    • اسماعیل IR ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      14 5
      پاسخ
      سپاس پروردگار جهانیان را.قبرش پر از آتش باد.به زودی جانیان همدست اونیز به وی ملحق می شوند.جهنم در انتظار آنهاست.
    • سید علی IR ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      9 2
      پاسخ
      این سرنوشت تمام کسانی است که در انتظار نابودی نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند . رفت به درک
    • شقایق IR ۱۵:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      2 1
      پاسخ
      الحمدلله که اولی به درک رفت

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