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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۱

نتانیاهو: اسرائیل دوست بزرگ خود را از دست داد

نتانیاهو: اسرائیل دوست بزرگ خود را از دست داد

نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز در کنار دیگر مقامات این رژیم به مرگ سناتور جنگ طلب و ضدایرانی آمریکا واکنش نشان داد و ابراز تأسف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به مرگ سناتور لیندسی گراهام یک پست منتشر کرد و نوشت: من و سارا همراه با مردم آمریکا بر فقدان دوست عزیزمان، سناتور لیندسی گراهام، سوگواریم. در دیدار اخیرمان گفتم: لیندسی دوست بزرگی برای اسرائیل و دوست عزیزی برای من است. هیچ دوستی بهتر از لیندسی نداریم.

وی اضافه کرد: لیندسی می‌دانست که امنیت اسرائیل و آمریکا از یکدیگر جدایی ناپذیر هستند. اسرائیل یکی از بزرگترین دوستان خود را از دست داد. آمریکا یک میهن‌پرست بزرگ را از دست داد. من یک دوست عزیز را از دست دادم.

نتانیاهو: اسرائیل دوست بزرگ خود را از دست داد

کد مطلب 6885634

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    نظرات

    • IR ۱۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      1 0
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      آه مردم مظلوم غزه و میناب به جان این آمریکایی بیشرف افتاد. روحش در جهنم کنار آریل شارون٬ قصاب صبرا و شتیلا در عذاب باشد.
    • IR ۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      1 0
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      دوستان بزرگ هم مثل خودت عوضی هستن بی بی
    • IR ۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      1 0
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      خب برو پیشش یه سر!!! الهی طوری بری پیشش که بر نگردی!!!!!!
    • IR ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      2 0
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      انشالله قسمت تمام دوستانت و شخص خودت و سگ زرد، به لطف عنایت و دعای مادران و پدران داغدیده
    • صفیه IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      1 0
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      به درک واصل شد امیدوارم درجهنم بسوزد ولعنت خدا براو
    • hamid IR ۱۴:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      0 0
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      انشاله همه شما به درک برین کثافتها ی قرن

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