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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۱

پُست ترامپ درباره مرگ سناتور جنگ طلب آمریکا+ تصویر

پُست ترامپ درباره مرگ سناتور جنگ طلب آمریکا+ تصویر

رئیس جمهور آمریکا یک پست درباره مرگ سناتور جنگ طلب و تندروی این کشور منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به مرگ سناتور ضد ایرانی در این کشور یک پست منتشر کرد و نوشت: سناتور لیندسی گراهام، یکی از بزرگترین افراد و سناتورهایی که تا به حال شناخته‌ام، درگذشت! او همیشه در حال کار بود و یک میهن‌پرست واقعی آمریکایی بود. جای خالی لیندسی بسیار احساس خواهد شد! جزئیات و ترتیبات بعدی اعلام میشود. خیلی غم‌انگیز است!

پیشتر نیز مقامات رژیم صهیونیستی با ابراز تأسف نسبت به مرگ این سناتور جنگ طلب و تندرو اعتراف کردند که رژیم اشغالگر یکی از بزرگترین دوستان خود را از دست داد.

پُست ترامپ درباره مرگ سناتور جنگ طلب آمریکا+ تصویر

کد مطلب 6885627

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    نظرات

    • وطن پرست IR ۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      6 3
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      انشاءالله نصیب سگ زرد وبی بی بشه بحق چهارده معصوم (ع)
    • مصطفی جهانپور IR ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      4 2
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      به جهنم مشرف بشوند. خونخواهی 168طفل معصوم میناب یقه ننگین ش رو خواهد گرفت. خدایا شکرت که قدرت تو از این شیاطین بیشتر است.
    • مهدی IR ۱۵:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      1 2
      پاسخ
      انشاالله نصیب ترامپ و بی بی هم بشه . تبریک و شادباش

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