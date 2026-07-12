پُست ترامپ درباره مرگ سناتور جنگ طلب آمریکا+ تصویر

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به مرگ سناتور ضد ایرانی در این کشور یک پست منتشر کرد و نوشت: سناتور لیندسی گراهام، یکی از بزرگترین افراد و سناتورهایی که تا به حال شناختهام، درگذشت! او همیشه در حال کار بود و یک میهنپرست واقعی آمریکایی بود. جای خالی لیندسی بسیار احساس خواهد شد! جزئیات و ترتیبات بعدی اعلام میشود. خیلی غمانگیز است!
پیشتر نیز مقامات رژیم صهیونیستی با ابراز تأسف نسبت به مرگ این سناتور جنگ طلب و تندرو اعتراف کردند که رژیم اشغالگر یکی از بزرگترین دوستان خود را از دست داد.
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