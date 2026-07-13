«عصاره مایع زعفران» در خراسان جنوبی دارای علامت استاندارد شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی بذری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: پس از طی مراحل ارزیابی، انجام آزمونهای تخصصی، بررسی فرآیند تولید و احراز انطباق محصول با الزامات استانداردهای ملی، نخستین پروانه کاربرد علامت استاندارد برای فرآورده عصاره مایع زعفران صادر شد.
مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی تأکید کرد: این مجوز برای یکی از واحدهای تولیدی شهرستان قاین صادر شد.
وی افزود: صدور این پروانه نشاندهنده رعایت الزامات کیفی، بهداشتی و فنی در فرآیند تولید این محصول بوده و زمینهساز افزایش اعتماد مصرفکنندگان، توسعه بازارهای داخلی و تقویت ظرفیت صادراتی فرآوردههای زعفران استان خواهد بود.
مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی با اشاره به جایگاه استان به عنوان یکی از قطبهای تولید زعفران کشور تصریح کرد: توسعه صنایع فرآوری و حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، یکی از مهمترین راهکارهای حمایت از تولیدکنندگان و افزایش سهم استان در بازارهای ملی و بینالمللی است که استاندارد نقش مؤثری در تحقق آن ایفا میکند.
بذری خاطرنشان کرد: اداره کل استاندارد خراسان جنوبی ضمن حمایت از واحدهای تولیدی متعهد به کیفیت، آمادگی دارد با ارائه خدمات فنی، مشاورهای و نظارتی، زمینه اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد برای سایر فرآوردههای تولیدی استان را نیز فراهم کند.
وی تأکید کرد: استفاده از علامت استاندارد علاوه بر تضمین کیفیت و ایمنی محصول، موجب افزایش اعتماد مصرفکنندگان، ارتقای رقابتپذیری واحدهای تولیدی و توسعه پایدار تولید در استان می شود.
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