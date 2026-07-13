کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق ادارات قم در ساعات اداری الزامی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امید رفیعی اظهار کرد: همزمان با افزایش دمای هوا و رشد مصرف برق، تمامی دستگاههای اجرایی استان قم موظف هستند در چارچوب برنامههای مدیریت مصرف، میزان استفاده از انرژی برق را در ساعات اداری ۳۰ درصد و در ساعات غیراداری ۷۰ درصد نسبت به الگوی تعیینشده کاهش دهند.
وی افزود: اجرای این برنامه با هدف حفظ پایداری شبکه سراسری برق و مدیریت بار مصرف در روزهای گرم سال در دستور کار قرار گرفته و همه دستگاههای اجرایی باید در تحقق آن همکاری لازم را داشته باشند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قم ادامه داد: با توجه به ورود موج گرما و افزایش بار شبکه، ادارات استان موظفاند از ساعت ۱۲ ظهر با حذف و کاهش مصارف غیرضروری، در اجرای برنامههای مدیریت مصرف مشارکت مؤثر داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: رعایت این الزامات از سوی دستگاههای اجرایی نقش مهمی در جلوگیری از فشار مضاعف بر شبکه برق و استمرار تأمین برق پایدار برای مشترکان خواهد داشت.
رفیعی گفت: میزان مصرف برق دستگاههای اجرایی به صورت روزانه و ساعتبهساعت مورد پایش قرار میگیرد و عملکرد ادارات در این زمینه به شکل مستمر توسط تیمهای نظارتی بررسی میشود.
وی افزود: گروههای نظارتی با رصد مداوم وضعیت مصرف برق دستگاههای اجرایی، میزان پایبندی هر مجموعه به الگوی تعیینشده را ارزیابی و ثبت میکنند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قم تصریح کرد: در صورتی که مصرف برق هر یک از دستگاهها از سقف تعیینشده فراتر رود، در مرحله نخست اخطار لازم به آن مجموعه ابلاغ خواهد شد.
وی گفت: چنانچه پس از صدور اخطار، روند مصرف خارج از الگوی تعیینشده ادامه داشته باشد، اقدامات قانونی و اجرایی پیشبینیشده در این زمینه اعمال خواهد شد.
رفیعی تأکید کرد: همراهی دستگاههای اجرایی در اجرای برنامههای مدیریت مصرف، یکی از الزامات عبور موفق از روزهای اوج مصرف برق و حفظ پایداری شبکه سراسری در شرایط افزایش دمای هوا به شمار میرود.
قم- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قم با اشاره به تشدید گرمای هوا و افزایش بار شبکه برق، از الزام دستگاههای اجرایی استان به کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق در ساعات اداری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، امید رفیعی اظهار کرد: همزمان با افزایش دمای هوا و رشد مصرف برق، تمامی دستگاههای اجرایی استان قم موظف هستند در چارچوب برنامههای مدیریت مصرف، میزان استفاده از انرژی برق را در ساعات اداری ۳۰ درصد و در ساعات غیراداری ۷۰ درصد نسبت به الگوی تعیینشده کاهش دهند.
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