کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق ادارات قم در ساعات اداری الزامی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امید رفیعی اظهار کرد: همزمان با افزایش دمای هوا و رشد مصرف برق، تمامی دستگاه‌های اجرایی استان قم موظف هستند در چارچوب برنامه‌های مدیریت مصرف، میزان استفاده از انرژی برق را در ساعات اداری ۳۰ درصد و در ساعات غیراداری ۷۰ درصد نسبت به الگوی تعیین‌شده کاهش دهند.



وی افزود: اجرای این برنامه با هدف حفظ پایداری شبکه سراسری برق و مدیریت بار مصرف در روزهای گرم سال در دستور کار قرار گرفته و همه دستگاه‌های اجرایی باید در تحقق آن همکاری لازم را داشته باشند.



مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قم ادامه داد: با توجه به ورود موج گرما و افزایش بار شبکه، ادارات استان موظف‌اند از ساعت ۱۲ ظهر با حذف و کاهش مصارف غیرضروری، در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف مشارکت مؤثر داشته باشند.



وی خاطرنشان کرد: رعایت این الزامات از سوی دستگاه‌های اجرایی نقش مهمی در جلوگیری از فشار مضاعف بر شبکه برق و استمرار تأمین برق پایدار برای مشترکان خواهد داشت.



رفیعی گفت: میزان مصرف برق دستگاه‌های اجرایی به صورت روزانه و ساعت‌به‌ساعت مورد پایش قرار می‌گیرد و عملکرد ادارات در این زمینه به شکل مستمر توسط تیم‌های نظارتی بررسی می‌شود.



وی افزود: گروه‌های نظارتی با رصد مداوم وضعیت مصرف برق دستگاه‌های اجرایی، میزان پایبندی هر مجموعه به الگوی تعیین‌شده را ارزیابی و ثبت می‌کنند.



مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قم تصریح کرد: در صورتی که مصرف برق هر یک از دستگاه‌ها از سقف تعیین‌شده فراتر رود، در مرحله نخست اخطار لازم به آن مجموعه ابلاغ خواهد شد.



وی گفت: چنانچه پس از صدور اخطار، روند مصرف خارج از الگوی تعیین‌شده ادامه داشته باشد، اقدامات قانونی و اجرایی پیش‌بینی‌شده در این زمینه اعمال خواهد شد.



رفیعی تأکید کرد: همراهی دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف، یکی از الزامات عبور موفق از روزهای اوج مصرف برق و حفظ پایداری شبکه سراسری در شرایط افزایش دمای هوا به شمار می‌رود.