تدوین ۱۲ طرح راهبردی برای توسعه زنجیره تولید انار در کوهدشت

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای پیگیری و اجرای مصوبات نشست مشترک ماه گذشته میان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان لرستان، بنیاد علوی و سازمان جهاد کشاورزی استان با محوریت اجرای تفاهم‌نامه محرومیت‌زدایی، نشست تخصصی بررسی طرح‌های پیشنهادی توسعه زنجیره تولید انار و گیاهان دارویی ظهر دوشنبه به ریاست مراد ناصری فرماندار کوهدشت و با حضور جمعی از مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

توسعه زنجیره ارزش؛ راهبرد اصلی رونق کشاورزی کوهدشت

فرماندار کوهدشت در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر این شهرستان در حوزه کشاورزی، به‌ویژه تولید انار و گیاهان دارویی، اظهار داشت: استفاده حداکثری از این ظرفیت‌ها مستلزم توسعه صنایع تبدیلی، اصلاح الگوی کشت، بهبود شیوه‌های آبیاری و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی است.

وی افزود: اجرای این برنامه‌ها علاوه بر افزایش بهره‌وری و جلوگیری از خام‌فروشی محصولات، زمینه ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد بهره‌برداران و تحقق اهداف محرومیت‌زدایی را فراهم خواهد کرد.

ناصری تصریح کرد: سیاست مدیریت شهرستان، حرکت از تولید خام به سمت فرآوری محصولات کشاورزی و ایجاد ارزش افزوده است تا کشاورزان بتوانند سهم بیشتری از سود تولید را به دست آورند.

بررسی ۱۲ طرح راهبردی برای تحول در باغات انار

در ادامه این نشست، پس از بررسی‌های کارشناسی، ۱۲ طرح اولویت‌دار و راهبردی برای توسعه باغات انار و گسترش کشت گیاهان دارویی مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

اصلاح ساختاری باغات و نوسازی سامانه‌های آبیاری با هدف افزایش بهره‌وری، اجرای طرح‌های کانال‌کشی برای کاهش هدررفت منابع آب، توسعه کشت گیاهان دارویی به‌ویژه زعفران، احداث سایه‌بان‌های حفاظتی برای باغات انار، ایجاد سردخانه‌های کوچک‌مقیاس در مجاورت باغات و توسعه گلخانه‌های محلی از جمله مهم‌ترین برنامه‌های مطرح‌شده در این نشست بود.

تمرکز بر توسعه صنایع تبدیلی و جلوگیری از خام‌فروشی

در این جلسه همچنین راه‌اندازی مرکز تخصصی سورتینگ و بسته‌بندی انار، ایجاد کارگاه‌های تولید رب انار سنتی با استانداردهای بهداشتی، احداث واحد مکانیزه دانه‌کنی و بسته‌بندی دانه انار، راه‌اندازی خط تولید آب‌انار تازه، ایجاد کارگاه‌های فرآوری لواشک و ترشک طبیعی و همچنین احداث واحد خشک‌کنی و فرآوری پوست انار برای مصارف صنعتی و دارویی به‌عنوان بخش دیگری از برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

حرکت به سوی توسعه پایدار کشاورزی

در پایان این نشست بر تسریع در اجرای طرح‌های مصوب، تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز، استفاده از ظرفیت تفاهم‌نامه‌های محرومیت‌زدایی و جلب مشارکت دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی تأکید شد.

مسئولان حاضر در جلسه ابراز امیدواری کردند که اجرای این طرح‌ها، ضمن افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی، زمینه توسعه پایدار بخش کشاورزی، تقویت اقتصاد روستایی و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال در شهرستان کوهدشت را فراهم کند.