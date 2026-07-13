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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۵۶

ظرفیت‌های جهانی برای حفاظت از آثار تاریخی اصفهان فعال می‌شود

ظرفیت‌های جهانی برای حفاظت از آثار تاریخی اصفهان فعال می‌شود

اصفهان-رئیس کرسی یونسکو در ایران از آغاز رایزنی‌ها برای بهره‌گیری از ظرفیت شبکه‌های علمی و دانشگاهی بین‌المللی به منظور حفاظت، مرمت و پشتیبانی تخصصی از آثار تاریخی اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد حجازی، شامگاه دوشنبه در نشست انجمن میراث فرهنگی و انجمن خیرین میراث فرهنگی استان اصفهان که با حضور ایمان دهاقین، دبیر انجمن‌های میراث فرهنگی کشور و به ریاست استاندار اصفهان در هتل آسمان، اظهار کرد: میراث فرهنگی اصفهان تنها متعلق به یک منطقه یا کشور نیست، بلکه بخشی از سرمایه فرهنگی بشریت به شمار می‌رود و حفاظت از این آثار نیازمند بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های علمی و تخصصی در سطح ملی و بین‌المللی است.

رئیس کرسی یونسکو در ایران با بیان اینکه شبکه‌های علمی و دانشگاهی بین‌المللی می‌توانند نقش موثری در حفاظت از آثار تاریخی ایفا کنند، افزود: در ماه‌های اخیر از طریق ارتباطات ایجاد شده در شبکه دانشگاهی میراث، زمینه‌هایی برای همکاری‌های تخصصی با برخی کشورها فراهم شده است.

حجازی ادامه داد: کشور ژاپن برای همکاری و ارائه کمک‌های تخصصی در حوزه حفاظت از آثار تاریخی اعلام آمادگی کرده است و این ظرفیت می‌تواند در مسیر انتقال تجربه، دانش فنی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین به ظرفیت همکاری با کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت: در حوزه آثار مرتبط با میراث ارامنه نیز امکان استفاده از تجربیات و توان تخصصی کشورهای مرتبط از جمله ارمنستان وجود دارد و باید از این فرصت‌ها برای تقویت حفاظت از میراث فرهنگی اصفهان بهره گرفت.

رئیس کرسی یونسکو در ایران با تاکید بر ضرورت ایجاد ارتباط موثر میان مجموعه‌های علمی داخلی و شبکه‌های جهانی میراث فرهنگی اظهار کرد: بسیاری از پژوهشگران، دانشگاهیان و علاقه‌مندان به میراث فرهنگی ایران در خارج از کشور، نسبت به وضعیت آثار تاریخی اصفهان حساسیت و دغدغه دارند و می‌توان از این ظرفیت ارزشمند برای توسعه همکاری‌های علمی و تخصصی استفاده کرد.

حجازی با اشاره به نقش میراث فرهنگی در توسعه گردشگری تصریح کرد: حفاظت از آثار تاریخی، علاوه بر اهمیت فرهنگی و هویتی، می‌تواند زمینه‌ساز رونق گردشگری و ایجاد فرصت‌های اقتصادی پایدار برای جوامع محلی باشد.

وی با اشاره به برنامه‌های علمی پیش‌رو درباره مسجد جامع اصفهان اظهار کرد: در آینده نزدیک و همزمان با مناسبت‌های مرتبط، نشست‌ها و برنامه‌های تخصصی با حضور صاحب‌نظران داخلی و خارجی درباره این اثر ارزشمند جهانی برگزار خواهد شد که می‌تواند زمینه تبادل دانش و تجربه را فراهم کند.

رئیس کرسی یونسکو در ایران در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر آمادگی دانشگاه‌ها برای همراهی با مدیریت میراث فرهنگی استان اصفهان اظهار کرد: فعالیت‌های علمی، پژوهشی و برنامه‌های درآمدزایی مرتبط با میراث فرهنگی می‌تواند در چارچوب همکاری‌های مشترک دنبال شود و کرسی یونسکو آمادگی دارد این اقدامات را به عنوان یک مسئولیت اجتماعی و بدون دریافت اعتبار مالی از استانداری یا سایر دستگاه‌های اجرایی انجام دهد.

حجازی خاطرنشان کرد: دانشگاه و کرسی یونسکو خود را همراه و همکار مدیریت استان در حوزه میراث فرهنگی می‌دانند و تلاش خواهند کرد ظرفیت‌های علمی موجود را برای حفاظت بهتر از میراث ارزشمند اصفهان به کار گیرند.

کد مطلب 6887133

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