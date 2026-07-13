«سلسله» قطب چغندرقند و کلزای لرستان؛ سهم ۴۷ درصدی از تولید چغندرقند

به گزارش خبرنگار مهر، ندا محمدیپور عصر دوشنبه در حاشیه بازدید میدانی از مزارع چغندرقند، مراکز خرید تضمینی گندم و کلزا و همچنین مرکز جهاد کشاورزی فیروزآباد، اظهار داشت: روند تولید، برداشت و خرید تضمینی محصولات زراعی در شهرستان سلسله به صورت میدانی مورد ارزیابی قرار گرفت تا ضمن بررسی وضعیت موجود، موانع احتمالی در مسیر تولید و خدماترسانی به کشاورزان شناسایی و برطرف شود.
سهم قابل توجه سلسله در تولید محصولات راهبردی
وی با بیان اینکه شهرستان سلسله یکی از قطبهای مهم تولید محصولات زراعی در استان به شمار میرود، افزود: در حال حاضر سه هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی این شهرستان زیر کشت چغندرقند قرار دارد که معادل ۴۷ درصد از کل سطح زیرکشت این محصول در استان لرستان است.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان ادامه داد: همچنین با یک هزار و ۳۸۶ هکتار سطح زیرکشت کلزا، شهرستان سلسله حدود ۳۰ درصد از اراضی زیرکشت این محصول در استان را به خود اختصاص داده و نقش مهمی در تأمین دانههای روغنی لرستان ایفا میکند.
تحویل بیش از هزار و ۳۰۰ تن کلزا به مراکز خرید
محمدیپور با قدردانی از تلاش بهرهبرداران بخش کشاورزی شهرستان سلسله، گفت: تاکنون یک هزار و ۳۱۶ تن کلزا از کشاورزان این شهرستان به مراکز خرید تضمینی تحویل شده است که نشاندهنده عملکرد مطلوب تولیدکنندگان و استقبال آنان از کشت این محصول راهبردی است.
وی افزود: با توجه به شرایط اقلیمی مناسب منطقه، ظرفیت توسعه کشت کلزا در شهرستان سلسله بسیار مطلوب است و با اجرای توصیههای فنی، مدیریت صحیح تغذیه گیاه و برنامهریزی مناسب برای سال زراعی آینده، میتوان عملکرد در واحد سطح و بهرهوری مزارع را به شکل قابل توجهی افزایش داد.
ارزیابی روند خرید تضمینی و خدماترسانی به کشاورزان
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به بخش دیگری از این بازدید میدانی، اظهار کرد: وضعیت رشد، یکنواختی و سلامت مزارع چغندرقند نیز مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و در مراکز خرید تضمینی، روند نمونهگیری محصولات، ثبت اطلاعات در سامانههای «سیفا» و «پهنهبندی»، رعایت استانداردهای نگهداری محصول و همچنین سرعت پرداخت مطالبات کشاورزان ارزیابی شد.
تأکید بر رفع موانع و تسهیل خدمات بخش کشاورزی
محمدیپور در پایان با اشاره به بازدید از مرکز جهاد کشاورزی فیروزآباد، گفت: در این نشست مسائل مربوط به توزیع کود، تأمین نهادههای کشاورزی، ثبت اطلاعات بهرهبرداران در سامانه پهنهبندی و فرآیند تحویل محصولات به سیلوها مورد بررسی قرار گرفت.
وی تأکید کرد: رفع موانع موجود، تسریع در ارائه خدمات و تأمین بهموقع نهادههای مورد نیاز، نقش مهمی در افزایش رضایتمندی کشاورزان و ارتقای تولید محصولات کشاورزی خواهد داشت و جهاد کشاورزی با جدیت این موضوعات را پیگیری میکند.
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