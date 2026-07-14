 ثبت نام طرح مسکن استیجاری در زنجان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شاهین فر گفت: با دستور وزیر راه و شهرسازی، امسال واگذاری ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری در کشور کلید خورده که سهم شهر زنجان از این طرح در فاز نخست، ۱۳۵ واحد است.

وی با بیان اینکه حدود ۱۰۰ واحد از آن تا شهریورماه سال جاری بهره‌برداری و به واجدین شرایط واگذار خواهد شد، افزود: این طرح مختص زوج‌های جوان دهک های ۱ تا ۶ است که کمتر از ۵ سال از تاریخ ازدواج آن‌ها گذشته باشد، دارای فرم «ج» سبز (عدم استفاده از امکانات دولتی مسکن و نداشتن مالکیت) بوده و حداقل ۵ سال سابقه سکونت در شهر زنجان را داشته باشند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان تاکید کرد: در طرح آشیان، زوج‌های جوان دهک‌های ۱ و ۲ تنها ۳۵ درصد اجاره‌بهای روز را پرداخت می‌کنند، متقاضیان دهک‌های ۳ و ۴ موظف به پرداخت ۴۵ درصد اجاره‌بهای روز هستند و متقاضیان دهک‌های ۵ و ۶ نیز ۵۵ درصد اجاره‌بهای کارشناسی روز را می‌پردازند.

شاهین فر تاکید کرد: حداکثر مدت مجاز استفاده از این واحدهای استیجاری ۵ سال است تا زوج‌های جوان بتوانند توانمندی مالی خود را برای تامین مسکن ملکی در آینده ارتقا دهند.