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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۹

سرهنگ اسدالهی خبر داد؛

ستون دود امروز در فردیس حادثه امنیتی نبود

ستون دود امروز در فردیس حادثه امنیتی نبود

فردیس _ فرمانده انتظامی فردیس اعلام کرد: دود غلیظ صبح امروز فردیس ناشی از آتش‌سوزی تعمیرگاه و شعله‌ور شدن بشکه‌های روغن بود، نه حادثه امنیتی.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرج‌الله اسدالهی، فرمانده انتظامی شهرستان فردیس، در جمع خبرنگاران استان، علت دود غلیظ مشاهده‌شده در محدوده جاده ملارد را تشریح کرد و گفت: از ساعات اولیه صبح امروز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵، دود غلیظی در نقاط مختلف فردیس مشاهده شد که مربوط به آتش‌سوزی در یک واحد تعمیرگاهی و شعله‌ور شدن بشکه‌های روغن بود.

فرمانده انتظامی فردیس افزود: بلافاصله عوامل آتش‌نشانی، انتظامی و پلیس راهور به محل اعزام شدند و آتش به‌سرعت مهار شد.

سرهنگ اسدالهی با تأکید بر اینکه این حادثه تلفات جانی نداشته است، تصریح کرد: اخبار منتشرشده مبنی بر وقوع حادثه امنیتی در این رابطه کاملاً تکذیب می‌شود.

کد مطلب 6887727

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