به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال در پی نامه مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی درباره ابهامات مطرحشده در روند ثبتنام انتخابات هیأت فوتبال استان، با معرفی طهمورث حیدری عضو هیات رییسه فدراسیون و مسئول رسیدگی به امور استانها به عنوان نماینده ویژه فدراسیون، بررسی همهجانبه این پرونده را در دستور کار قرار داد.
پس از مکاتبه رسمی حبیب مقصودی، مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی، با رئیس فدراسیون فوتبال و درخواست بررسی نحوه اطلاعرسانی و فرآیند ثبتنام انتخابات هیأت فوتبال استان، فدراسیون فوتبال با ورود به این موضوع، طهمورث حیدری را به عنوان نماینده خود برای رسیدگی به ابعاد مختلف پرونده معرفی کرد.
بر اساس این تصمیم، نماینده فدراسیون مأمور شده است تمامی مستندات مربوط به فرآیند ثبتنام، نحوه اطلاعرسانی، اجرای ضوابط و رعایت مقررات انتخاباتی را بررسی کرده و گزارش نهایی را برای تصمیمگیری به مسئولان فدراسیون ارائه کند.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که در روزهای گذشته، مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی در نامهای به رئیس فدراسیون فوتبال، با اشاره به محدود بودن اطلاعرسانی، برخی نواقص در آگهی ثبتنام و ضرورت ایجاد فرصت برابر برای تمامی داوطلبان، خواستار بازنگری در روند انتخابات و بررسی دقیق فرآیند ثبتنام شده بود.
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