حضور دو داور آذربایجان شرقی در لیگ برتر فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر، کلاس‌های پیش فصل داوران و کمک داوران بیست و ششمین دوره لیگ برتر فوتبال از هفتم تا یازدهم مردادماه در اصفهان برگزار شد.

در جریان این دوره ناصر جنگی و مهدی جبرئیلی از آذربایجان شرقی تست آمادگی جسمانی را با موفقیت پشت سر گذاشتند و جواز قضاوت در فصل جدید لیگ برتر فوتبال را کسب کردند.

شرکت‌کنندگان در دوره‌های آموزشی و جلسات مرور قوانین جدید داوری حضور دارند تا با آمادگی کامل وارد فصل جدید لیگ برتر شوند.

بیست و ششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال از ۲۳ مرداد با حضور ۱۸ تیم آغاز می‌شود و تیم تراکتور تنها نماینده آذربایجان شرقی در این رقابت‌ها است.