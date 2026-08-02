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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۲

حضور دو داور آذربایجان شرقی در لیگ برتر فوتبال

حضور دو داور آذربایجان شرقی در لیگ برتر فوتبال

تبریز- با اتمام دوره‌های پیش فصل داوری و انجام تست‌های مربوطه دو داور آذربایجان شرقی در فصل جدید لیگ برتر فوتبال قضاوت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کلاس‌های پیش فصل داوران و کمک داوران بیست و ششمین دوره لیگ برتر فوتبال از هفتم تا یازدهم مردادماه در اصفهان برگزار شد.

در جریان این دوره ناصر جنگی و مهدی جبرئیلی از آذربایجان شرقی تست آمادگی جسمانی را با موفقیت پشت سر گذاشتند و جواز قضاوت در فصل جدید لیگ برتر فوتبال را کسب کردند.

شرکت‌کنندگان در دوره‌های آموزشی و جلسات مرور قوانین جدید داوری حضور دارند تا با آمادگی کامل وارد فصل جدید لیگ برتر شوند.

بیست و ششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال از ۲۳ مرداد با حضور ۱۸ تیم آغاز می‌شود و تیم تراکتور تنها نماینده آذربایجان شرقی در این رقابت‌ها است.

کد مطلب 6906224

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