  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۴:۴۳

حملات پهپادی و موشکی علیه پایگاه‌های آمریکا در منطقه

حملات پهپادی و موشکی علیه پایگاه‌های آمریکا در منطقه

پدافند کویت درگیر دفع حمله پهپادی است؛ همزمان پایگاه‌های اشغالگر آمریکا در بحرین و اردن هدف حملات دقیق موشکی قرار گرفته و آژیرهای خطر در این مراکز به صدا درآمده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع خبری، در اقدامی هماهنگ، چندین پایگاه نظامی ایالات متحده هدف حملات سنگین قرار گرفتند.

پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت دفاع کویت تأیید کرد که یگان‌های پدافندی این کشور در حال مقابله با یک حمله پهپادی گسترده هستند؛ صدای انفجارهای مهیبی که در خاک کویت شنیده شد، ناشی از تلاش سامانه‌های پدافندی برای دفع این حملات بوده است.

در همین حال، منابع میدانی از وقوع انفجارهای پی‌درپی در پایگاه‌های آمریکا در کشورهای اردن و بحرین خبر می‌دهند.

گزارش‌ها حاکی از اصابت مستقیم موشک از سوی ایران به پایگاه «ناوگان پنجم» نیروی دریایی آمریکا در بحرین است که موجب وحشت نیروهای مستقر و به صدا درآمدن آژیرهای خطر شده است.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با رصد تحرکات متجاوزان، تأکید کرده‌اند که در صورت ادامه ماجراجویی‌های آمریکا، پاسخ‌های قاطع‌تری در انتظار پایگاه‌های اشغالگر خواهد بود.

کد مطلب 6888395

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها