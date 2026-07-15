به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع خبری، در اقدامی هماهنگ، چندین پایگاه نظامی ایالات متحده هدف حملات سنگین قرار گرفتند.

پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت دفاع کویت تأیید کرد که یگان‌های پدافندی این کشور در حال مقابله با یک حمله پهپادی گسترده هستند؛ صدای انفجارهای مهیبی که در خاک کویت شنیده شد، ناشی از تلاش سامانه‌های پدافندی برای دفع این حملات بوده است.

در همین حال، منابع میدانی از وقوع انفجارهای پی‌درپی در پایگاه‌های آمریکا در کشورهای اردن و بحرین خبر می‌دهند.

گزارش‌ها حاکی از اصابت مستقیم موشک از سوی ایران به پایگاه «ناوگان پنجم» نیروی دریایی آمریکا در بحرین است که موجب وحشت نیروهای مستقر و به صدا درآمدن آژیرهای خطر شده است.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با رصد تحرکات متجاوزان، تأکید کرده‌اند که در صورت ادامه ماجراجویی‌های آمریکا، پاسخ‌های قاطع‌تری در انتظار پایگاه‌های اشغالگر خواهد بود.