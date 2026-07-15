رشد ۳۵ درصدی جابجایی کالا از پایانه مرزی میرجاوه

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام مبارکی صبح چهارشنبه به خبرنگاران اظهار کرد: در سه‌ماهه نخست سالجاری، ۵۲۳ هزار و ۷۶۰ تن کالا توسط ۲۱ هزار و ۵۹۰ دستگاه کامیون از طریق پایانه مرزی میرجاوه جابه‌جا شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۳۵ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان با تشریح جزئیات این آمار افزود: از مجموع کالاهای جابجاشده، ۱۴۶ هزار و ۶۰۶ تن مربوط به صادرات، ۶۹ هزار و ۱۸۳ تن واردات و ۳۰۷ هزار و ۹۷۱ تن نیز به ترانزیت کالا اختصاص داشته است که بیانگر نقش راهبردی این پایانه در توسعه تجارت و حمل‌ونقل بین‌المللی کشور است.

وی عمده کالاهای جابجا شده را در این مدت را گاز ، آهن،گوگرد و محصولات کشاورزی اعلام و تصریح کرد: به‌طور متوسط روزانه بیش از ۳۰۰ دستگاه کامیون از پایانه مرزی میرجاوه تردد می‌کنند که نشان‌دهنده پویایی این گذرگاه مرزی و افزایش مبادلات تجاری با کشورهای همسایه است.

مبارکی در پایان تأکید کرد: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، توسعه زیرساخت‌های مرزی، تسهیل فرآیندهای حمل‌ونقل و ارتقای خدمات به رانندگان در راستای تسریع در تبادل کالا و روان‌سازی تردد ناوگان به‌صورت مستمر در حال ارائه خدمات و برنامه‌ریزی برای ارتقای عملکرد پایانه‌های مرزی است.