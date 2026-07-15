به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم مروجی‌فرد ظهر چهارشنبه در نشست با اعضای هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی همدان با تاکید بر جایگاه اتاق بازرگانی در فرآیند توسعه اقتصادی، اظهار کرد: اتاق بازرگانی بازوی مشورتی دولت و نماینده قانونی بخش خصوصی است و با انجام مطالعات تخصصی، شناسایی مسائل و ارائه راهکارهای کارشناسی، نقش مهمی در بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی ایفا می‌کند.

وی با قدردانی از تلاش‌های مدیران و فعالان اقتصادی استان افزود: ظرفیت‌های صنعتی همدان حاصل سال‌ها برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و تلاش بخش خصوصی است و استان همدان در حوزه صنعت، معدن و تجارت زیرساخت‌های ارزشمندی دارد که باید با همکاری و همراهی همه دستگاه‌ها، مسیر توسعه آن با شتاب بیشتری دنبال شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان با اشاره به ضرورت کاهش بروکراسی اداری تصریح کرد: در راستای تسهیل امور فعالان اقتصادی، بخشی از اختیارات به معاونان تفویض شده و برخی فرآیندهای زمان‌بر نیز حذف شده است تا سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در پیچ‌وخم‌های اداری معطل نمانند.

مروجی‌فرد همچنین بر برگزاری منظم جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای بررسی مسائل حوزه‌های صنعت، معدن، کشاورزی، تجارت و زیرساخت‌ها ضروری است و خروجی این نشست‌ها باید به تصمیمات اجرایی و رفع موانع کسب‌وکار منجر شود.

وی با اشاره به لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های مالی استان افزود: باید زمینه‌ای فراهم شود تا منابع مالی متعلق به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی همدان که در خارج از استان متمرکز شده است، به استان بازگردد و در مسیر پرداخت تسهیلات، تامین مالی واحدهای تولیدی، توسعه تجارت و اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری به کار گرفته شود.

مدیرکل صمت همدان با اشاره به تجربه مدیریتی خود در اجرای پروژه‌های بزرگ اقتصادی اظهار کرد: بسیاری از طرح‌های مهم با پیگیری مستمر، اصلاح رویکردها و اعتماد به بخش خصوصی به نتیجه رسیده‌اند و تجربه واگذاری و فعال‌سازی معدن تیتانیوم پس از سال‌ها بلاتکلیفی نیز نشان داد که با تصمیم‌گیری صحیح و پشتکار می‌توان پروژه‌های بزرگ را به سرانجام رساند.

مروجی‌فرد تاکید کرد: طرح مشکلات بدون ارائه راهکار، به تنهایی نمی‌تواند به توسعه اقتصادی منجر شود و همه دستگاه‌ها، تشکل‌های اقتصادی و فعالان بخش خصوصی باید در کنار یکدیگر برای حل مسائل و رفع موانع تولید تلاش کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان همدان خود را همراه و پشتیبان فعالان اقتصادی می‌داند و با تمام توان برای رونق تولید، توسعه تجارت، جذب سرمایه‌گذاری و افزایش اشتغال در استان تلاش خواهد کرد.