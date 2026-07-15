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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳

تسریع در روند توسعه صنعتی همدان با همکاری دستگاه‌های اجرایی

تسریع در روند توسعه صنعتی همدان با همکاری دستگاه‌های اجرایی

همدان- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت همدان گفت: استان در حوزه صنعت، معدن و تجارت زیرساخت‌های ارزشمندی دارد که باید با همکاری و همراهی همه دستگاه‌ها، مسیر توسعه آن با شتاب بیشتری دنبال شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم مروجی‌فرد ظهر چهارشنبه در نشست با اعضای هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی همدان با تاکید بر جایگاه اتاق بازرگانی در فرآیند توسعه اقتصادی، اظهار کرد: اتاق بازرگانی بازوی مشورتی دولت و نماینده قانونی بخش خصوصی است و با انجام مطالعات تخصصی، شناسایی مسائل و ارائه راهکارهای کارشناسی، نقش مهمی در بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی ایفا می‌کند.

وی با قدردانی از تلاش‌های مدیران و فعالان اقتصادی استان افزود: ظرفیت‌های صنعتی همدان حاصل سال‌ها برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و تلاش بخش خصوصی است و استان همدان در حوزه صنعت، معدن و تجارت زیرساخت‌های ارزشمندی دارد که باید با همکاری و همراهی همه دستگاه‌ها، مسیر توسعه آن با شتاب بیشتری دنبال شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان با اشاره به ضرورت کاهش بروکراسی اداری تصریح کرد: در راستای تسهیل امور فعالان اقتصادی، بخشی از اختیارات به معاونان تفویض شده و برخی فرآیندهای زمان‌بر نیز حذف شده است تا سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در پیچ‌وخم‌های اداری معطل نمانند.

مروجی‌فرد همچنین بر برگزاری منظم جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای بررسی مسائل حوزه‌های صنعت، معدن، کشاورزی، تجارت و زیرساخت‌ها ضروری است و خروجی این نشست‌ها باید به تصمیمات اجرایی و رفع موانع کسب‌وکار منجر شود.

وی با اشاره به لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های مالی استان افزود: باید زمینه‌ای فراهم شود تا منابع مالی متعلق به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی همدان که در خارج از استان متمرکز شده است، به استان بازگردد و در مسیر پرداخت تسهیلات، تامین مالی واحدهای تولیدی، توسعه تجارت و اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری به کار گرفته شود.

مدیرکل صمت همدان با اشاره به تجربه مدیریتی خود در اجرای پروژه‌های بزرگ اقتصادی اظهار کرد: بسیاری از طرح‌های مهم با پیگیری مستمر، اصلاح رویکردها و اعتماد به بخش خصوصی به نتیجه رسیده‌اند و تجربه واگذاری و فعال‌سازی معدن تیتانیوم پس از سال‌ها بلاتکلیفی نیز نشان داد که با تصمیم‌گیری صحیح و پشتکار می‌توان پروژه‌های بزرگ را به سرانجام رساند.

مروجی‌فرد تاکید کرد: طرح مشکلات بدون ارائه راهکار، به تنهایی نمی‌تواند به توسعه اقتصادی منجر شود و همه دستگاه‌ها، تشکل‌های اقتصادی و فعالان بخش خصوصی باید در کنار یکدیگر برای حل مسائل و رفع موانع تولید تلاش کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان همدان خود را همراه و پشتیبان فعالان اقتصادی می‌داند و با تمام توان برای رونق تولید، توسعه تجارت، جذب سرمایه‌گذاری و افزایش اشتغال در استان تلاش خواهد کرد.

کد مطلب 6888828

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