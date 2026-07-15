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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۳

ثبت دمای ۴۴ درجه در بندان؛ هوای استان داغ تر می شود

ثبت دمای ۴۴ درجه در بندان؛ هوای استان داغ تر می شود

بیرجند- کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی از ثبت دمای ۴۴ درجه سلسیوس در بندان به عنوان گرم‌ترین نقطه استان خبر داد و گفت: روند افزایشی دمای هوا تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت.

فاطمه زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی اظهار کرد: وزش بادهای شدید تا خیلی شدید همراه با گرد و خاک برای امروز در استان ادامه دارد که می‌تواند موجب کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا شود.

وی افزود: در مناطق مستعد، به‌ویژه نوار مرزی شرق استان، احتمال وقوع طوفان گرد و خاک در برخی ساعات وجود دارد و بروز خسارت نیز دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی ادامه داد: از پنجشنبه تا شنبه از شدت وزش باد کاسته می‌شود، اما از اواخر وقت شنبه با تقویت ناپایداری‌های جوی، شرایط برای افزایش مجدد فعالیت‌های جوی فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به روند دمایی استان گفت: تا اوایل هفته آینده افزایش دما ادامه دارد و هوای خراسان جنوبی گرم‌تر خواهد شد.

زارعی با بیان اینکه در شبانه‌روز گذشته بیرجند، سربیشه، آرین‌شهر، قاین، قهستان و باقران با حداقل دمای ۲۱ درجه سلسیوس خنک‌ترین نقاط استان بودند، افزود: بندان با ثبت دمای ۴۴ درجه سلسیوس گرم‌ترین نقطه خراسان جنوبی گزارش شد.

کد مطلب 6888754

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