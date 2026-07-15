حداد عادل: درک رهبر شهید از ماهیت علم در دنیا حیرت آور بود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در گرامیداشت سالگرد حضور امام شهید انقلاب در پژوهشگاه رویان، اظهار کرد : رهبر شهید از موسسات علمی زیادی حمایت کردند تا برپا شده و رشد کنند اما پژوهشکده رویان جایگاه ویژه‌ای در نزد ایشان داشت و در واقع رویان از جمله موسساتی بود که با حمایت رهبر شهید انقلاب اسلامی پا گرفت.

وی‌افزود : بسیاری از افراد دارای جامعیت در خود نیستند، اما آقای شهید ما واقعاً جامعیت داشتند. وقتی نظامی‌ها خدمت ایشان می‌رسیدند ملاحظه می‌کردند که رهبر شهید چقدر دقیق به مسائل نظامی جهان توجه دارد و راهبرد مورد توصیه ایشان چقدر واقع بینانه است؛ همچنین دانشمندان، فرهنگیان، شاعران، اقتصاددانان و نیز مردم عادی نزد ایشان که می‌رفتند، دست خالی باز نمی‌گشتند.

حداد عادل با بررسی ابعاد علمی شخصیت رهبر شهید، تاکید کرد: درک ایشان از ماهیت علم در دنیای معاصر، حیرت آور بود. ایشان دانشگاه نرفته بودند، بعد از دبستان به سراغ تحصیلات حوزوی رفته بودند و علی القاعده نباید با این مفاهیم علمی آشنایی و سر و کار داشته باشند، اما حقیقت این بود که در علوم کاملاً با موضوع آشنا بودند.

وی اظهار کرد: اگر فردی تنها پنج دقیقه درباره فناوری نانو یا هر رشته نوظهور دیگری برای رهبر شهید توضیح می‌داد، ایشان به سرعت اهمیت موضوع را درک می‌کردند. بارها مسائلی را که مدت‌ها درباره آن اندیشیده بودیم، تنها با چند دقیقه توضیح متوجه می‌شدند و حتی پیش از ارائه راهکار، راه‌حلی کامل‌تر پیشنهاد می‌کردند و تأکید داشتند: «بروید این کار را انجام دهید، من نیز کمک می‌کنم.»

وی افزود: در سال ۱۳۷۰ موضوع احیای رشته علوم انسانی در دبیرستان‌ها را مطرح کردم. تصور می‌کردم به زمان زیادی برای توضیح نیاز باشد، اما ایشان پس از چند دقیقه، اهمیت موضوع را دریافتند، از اجرای آن حمایت کردند و مسیر را مشخص ساختند. اکنون ۳۵ سال است که همان مسیر ادامه دارد. همچنین اگر درباره رشته‌هایی مانند علوم شناختی نیز گزارشی ارائه می‌شد، ایشان به سرعت اهمیت آن را تشخیص می‌دادند.

وی ادامه داد: یکی از راهبردهای اصلی رهبر شهید در اداره کشور، تقویت و توسعه علم بود. ایشان اعتقاد داشتند که علم موجب رشد، پیشرفت و رفاه کشور می‌شود، فناوری را توسعه می‌دهد و فناوری نیز اقتصاد را تقویت می‌کند. بر همین اساس، تأکید داشتند که برای بی‌نیازی از دشمنان باید پایه‌های علم تقویت شود تا به فناوری پیشرفته و اقتصاد بالنده منتهی شود. همچنین عقب‌ماندگی علمی کشورهای اسلامی را مغایر با تاریخ و ظرفیت تمدن اسلامی می‌دانستند و از هر اقدامی که به توسعه علم منجر می‌شد، حمایت می‌کردند.

وی بیان کرد: رهبر شهید در طول سال جلسات متعددی با دانشگاهیان، استادان، دانشجویان، پژوهشگران، نخبگان و برگزیدگان المپیادها برگزار می‌کردند، با دقت به سخنان آنان گوش می‌دادند، یادداشت برمی‌داشتند، توصیه‌های لازم را ارائه می‌کردند و پیگیر اجرای امور بودند.

وی عنوان کرد: در سال ۱۳۶۵ و در دوران ریاست‌جمهوری ایشان، زمانی که معاون وزارت آموزش و پرورش بودم، تصمیم گرفتیم شش دانش‌آموز ۱۷ و ۱۸ ساله را برای نخستین بار به المپیاد جهانی ریاضی در کوبا اعزام کنیم. در آن زمان تجربه‌ای در این زمینه نداشتیم و کشور نیز درگیر جنگ بود. پیش از اعزام، از ایشان درخواست کردم دانش‌آموزان را ملاقات کنند و ایشان با کمال میل پذیرفتند، آنان را تشویق کردند و روحیه دادند. در نخستین حضور ایران، تیم کشور از میان ۴۲ کشور، رتبه بیست و ششم را کسب کرد و موفق به کسب مدال شد؛ موفقیتی که با توجه به شرایط جنگی کشور، موجب شگفتی بسیاری شد.

وی افزود: همین مسیر ادامه یافت و در مسابقات المپیاد جهانی ریاضی در چین، تیم ایران با حضور ۶ دانش‌آموز موفق به کسب چهار مدال طلا و دو مدال نقره شد.

وی ادامه داد: در اواخر دهه ۶۰ یا اوایل دهه ۷۰ نیز در یکی از دوره‌های المپیاد جهانی ریاضی در چین، مسئله‌ای هندسه مطرح شد که بسیاری از شرکت‌کنندگان، از جمله دانش‌آموزان میزبان، موفق به حل آن نشدند؛ اما هر شش دانش‌آموز ایرانی مسئله را به‌درستی حل کردند و هر یک از روشی متفاوت استفاده کردند. این موفقیت به اندازه‌ای مورد توجه قرار گرفت که یکی از استادان، آن را در قالب مقاله‌ای در مجله آموزش ریاضی جهانی منتشر کرد.

حداد عادل اظهار داشت: رهبر شهید در طول بیش از ۴۰ سال، از دوران ریاست‌جمهوری تا دوران رهبری، بخش قابل توجهی از وقت خود را به توسعه علم اختصاص می‌دادند. ایشان با حضور در مراکز پژوهشی و فناوری، از نزدیک در جریان فعالیت پژوهشگران قرار می‌گرفتند و با تسلط کامل، مباحث علمی را درک و تحلیل می‌کردند. در حوزه‌هایی مانند فناوری هسته‌ای، کیک زرد، هوافضا، فناوری نانو، علوم شناختی، ژنتیک، سلول‌های بنیادی، زیست‌فناوری، لیزر و همچنین علوم انسانی، شناخت عمیقی داشتند.

وی افزود: در فرهنگستان زبان و ادب فارسی سال‌هاست تدوین فرهنگ جامع زبان فارسی در حال انجام است. جلد نخست این اثر ۸۵۰ صفحه و شامل حرف «آ» بود و ۱۵۰ صفحه مقدمه داشت. این کتاب را به رهبر شهید تقدیم کردم و حدود یک ماه بعد فرمودند که تمام ۱۵۰ صفحه مقدمه را مطالعه کرده‌اند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: رهبر شهید همچنین مقالات دکتر امید سالار درباره هویت ملی ایران را مطالعه کرده بودند و از من خواستند از جانب ایشان از وی به دلیل دفاع از هویت ملی ایران قدردانی شود. این توجه نشان می‌داد که ایشان علاوه بر علوم و فناوری‌های نوین، نسبت به مباحث هویت ملی و علوم انسانی نیز اهتمام ویژه داشتند.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۶۲ رهبر شهید جمعی حدود ۹ تا ۱۰ نفر از استادان و پژوهشگران، از جمله مرحوم دکتر سیدجعفر شهیدی، دکتر محقق و مرحوم دکتر ابوالقاسم گرجی را دعوت کردند و ایده تألیف دایرةالمعارف اسلامی توسط پژوهشگران ایرانی را مطرح ساختند. نتیجه این ابتکار، تأسیس بنیاد دایرةالمعارف اسلامی بود که اکنون پس از ۴۳ سال، به مرکزی علمی با بیش از ۱۰۰ عضو هیئت علمی، کتابخانه‌ای با حدود ۳۰۰ هزار جلد کتاب، بیش از ۲۲۰۰ تا ۲۳۰۰ دوره مجله جهان اسلام و انتشار ۳۴ تا ۳۵ جلد ۸۰۰ تا ۹۰۰ صفحه‌ای دانشنامه جهان اسلام تبدیل شده است. این آثار به زبان عربی نیز ترجمه و منتشر می‌شوند و دست‌کم ۲۰ کتاب از مقالات آن به زبان انگلیسی منتشر و در آمازون عرضه شده است. رهبر شهید شخصاً مؤسس این بنیاد بودند و آن را به نام خود ثبت و از آن حمایت کردند.

حداد عادل عنوان کرد: حمایت رهبر شهید از شکل‌گیری مراکز علمی تنها به این مجموعه محدود نبود و ایشان از توسعه پژوهشگاه‌هایی مانند رویان، علوم شناختی، هوافضا و فناوری هسته‌ای نیز پشتیبانی کردند. از جمله دکتر کمال خرازی که از سال ۱۳۳۶ همکلاس و هم‌دوره من بود، پس از اخذ دکترای علوم تربیتی در آمریکا، ایجاد علوم شناختی در ایران را دنبال کرد و رهبر شهید با حمایت خود زمینه تثبیت این پژوهشگاه را فراهم ساختند.

وی با بیان آنکه گستردگی دانش رهبر شهید تنها عامل موفقیت ایشان نبود، گفت: حکمت، تدبیر و قدرت تصمیم‌گیری ویژگی ممتاز ایشان به شمار می‌رفت. ایشان در حوزه‌های تاریخ معاصر، ادبیات فارسی، شعر بیدل، شهریار، حافظ و اقبال نیز تسلط داشتند و دیدگاه‌های تحلیلی خود را بیان می‌کردند. به اعتقاد من، مهم‌تر از دانش گسترده، فرزانگی و حکمت ایشان بود؛ ویژگی‌ای که در مدیریت حوادث، از جمله وقایع سال ۱۳۸۸، با دقت، متانت و تدبیر آشکار شد.

حداد عادل با اشاره به بروز فتنه سال ۸۸، خاطر نشان کرد: در فتنه سال ۸۸ مشاهده شد که رهبر شهید با متانت، ظرافت، دقت و تدبیر، کشور را از آن بحران عبور دادند. ما که در مجلس حضور داشتیم، از نزدیک مشکلات و گرفتاری‌های سیاسی را مشاهده می‌کردیم و تصمیم‌های ایشان را واقعاً حکیمانه می‌یافتیم.

وی افزود: به اعتقاد من، یکی از عوامل این توفیق آن بود که ایشان بر هوای نفس غلبه کرده بودند و ذهن خود را از تعلقات و مشغله‌های بیهوده رها ساخته بودند. از دنیا برای خود چیزی نمی‌خواستند و زندگی بسیار ساده‌ای داشتند. زمانی که موضوع ازدواج دخترم مطرح شد، به من فرمودند که خودشان و فرزندانشان چیزی ندارند و اگر تمام وسایل زندگی ایشان، به استثنای کتابخانه، جمع‌آوری شود، در یک وانت جای می‌گیرد و این شیوه زندگی تا پایان عمر ایشان ادامه داشت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: همین بی‌اعتنایی به دنیا، زمینه‌ساز برخورداری ایشان از حکمت و تصمیم‌گیری صحیح بود و همواره در پی یافتن راه درست برای هدایت جامعه بودند.

وی ادامه داد: مردم نیز وفاداری خود را نشان دادند و طی ۱۳ روز با حضور در میدان‌ها از انقلاب و میراث رهبر شهید حمایت کردند. حفظ این میراث، صیانت از وحدت ملی و پرهیز از اختلافات داخلی، ضرورتی اساسی است و همه باید در برابر دشمنان با انسجام و همدلی عمل کنند.

حداد عادل عنوان کرد: همان‌گونه که رهبر جدید، آقا مجتبی، در بیانیه خود تأکید کردند، باید در کنار ملت شریف ایستاد و با تدبیر و حکمت، در برابر دشمنی که نمی‌توان به آن اعتماد کرد، تصمیم‌گیری کرد.