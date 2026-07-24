  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۷

پایگاه‌های آمریکا در اردن و بحرین هدف حملات پهپادی ارتش قرار گرفت

پایگاه‌های آمریکا در اردن و بحرین هدف حملات پهپادی ارتش قرار گرفت

در مرحله بیست و چهارم عملیات صاعقه، ارتش جمهوری اسلامی ایران در ادامه سلسله عملیات‌های پهپادی خود، مراکز مهم ارتش متجاوز آمریکا، در اردن و بحرین را هدف حملات پهپادی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه حملات پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران و در بیست و چهارمین مرحله عملیات صاعقه، بامداد امروز، «مخازن سوخت»، «انبار و سوله‌های بزرگ تجهیزاتی» و «محل اسکان» نیروهای ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه شیخ عیسی بحرین هدف پهپادهای انهدامی آرش قرار گرفت.

در ادامه این مرحله از عملیات صاعقه، «آشیانه هواپیماها»، «آشیانه تعمیر و نگهداری هواپیما» و «محل اسکان» مزدوران ارتش متجاوز آمریکا در پایگاه الازرق اردن نیز، هدف حملات پهپادی ارتش قرار گرفت.

ارتش تاکید کرد؛ هر اقدامی در جهت مقابله با منافع مشروع و قانونی ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، موجبات سلب امنیت و منافع اقتصادی دیگر کشورهای منطقه را نیز، فراهم خواهد آورد.

کد مطلب 6897298
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
      4 0
      پاسخ
      ترور و کشتن سگ زرد جنایتکار امریکایی فراموش نشود!
    • حمید IR ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
      0 0
      پاسخ
      هواپیماهای آمریکا جنایتکار را نابود کنید چندین هوا پیما را شکار کنید در جا میزنند با تشکر از نیروهای مسلح قهرمان ایران خدا نگهدارتان باشد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها