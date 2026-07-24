سجاد غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالسازی قرارگاه نظارتی بازار استان، اظهار داشت: ساماندهی دستفروشان، نمایشگاهها و اقتصاد دیجیتال از جمله موضوعات مهمی است که در این قرارگاه دنبال میشود.
مدیر دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام گفت: در برخی موارد، برای ایجاد نمایشگاهها در سطح استان، از برخی مدیران عبور شده و خود مجموعه اقتصادی استانداری مستقیماً وارد عمل شده است که این اقدامات با هدف ساماندهی و ایجاد نظم در بازار و اقتصاد استان انجام میشود.
وی با تأکید بر لزوم همکاری همه مدیران در حوزه کالاهای اساسی و تأمین آرد و نان، تصریح کرد: انتظار میرود کمیتههای تخصصی تشکیل جلسه دهند و مصوبات آنها قابلیت اجرایی و ارزیابی داشته باشد تا بتوان عملکرد دستگاهها را بهدرستی مورد سنجش قرار داد و از موازیکاری و اتلاف وقت جلوگیری کرد.
غلامی در پایان خاطرنشان کرد: با برنامهریزی دقیق و همکاری همه دستگاههای اجرایی، امیدواریم شاهد بهبود فضای کسبوکار و مدیریت بهتر بازار در استان باشیم و در این مسیر، بر اساس عملکرد مدیران، ارزیابیهای لازم انجام خواهد شد تا بتوان گامهای مؤثری در جهت رونق اقتصادی و تأمین نیازهای مردم برداشت.
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