سجاد غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعال‌سازی قرارگاه نظارتی بازار استان، اظهار داشت: ساماندهی دستفروشان، نمایشگاه‌ها و اقتصاد دیجیتال از جمله موضوعات مهمی است که در این قرارگاه دنبال می‌شود.

مدیر دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام گفت: در برخی موارد، برای ایجاد نمایشگاه‌ها در سطح استان، از برخی مدیران عبور شده و خود مجموعه اقتصادی استانداری مستقیماً وارد عمل شده است که این اقدامات با هدف ساماندهی و ایجاد نظم در بازار و اقتصاد استان انجام می‌شود.

وی با تأکید بر لزوم همکاری همه مدیران در حوزه کالاهای اساسی و تأمین آرد و نان، تصریح کرد: انتظار می‌رود کمیته‌های تخصصی تشکیل جلسه دهند و مصوبات آنها قابلیت اجرایی و ارزیابی داشته باشد تا بتوان عملکرد دستگاه‌ها را به‌درستی مورد سنجش قرار داد و از موازی‌کاری و اتلاف وقت جلوگیری کرد.

غلامی در پایان خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، امیدواریم شاهد بهبود فضای کسب‌وکار و مدیریت بهتر بازار در استان باشیم و در این مسیر، بر اساس عملکرد مدیران، ارزیابی‌های لازم انجام خواهد شد تا بتوان گام‌های مؤثری در جهت رونق اقتصادی و تأمین نیازهای مردم برداشت.