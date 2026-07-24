به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدعلی حسینی، از اجرای طرح ارتقای امنیت محله‌محور با هدف شناسایی و دستگیری محکومان و متهمان متواری و تحت تعقیب در سطح این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: این طرح با تلاش مأموران انتظامی و با رویکرد افزایش امنیت اجتماعی و برخورد با افراد تحت تعقیب مراجع قضایی و انتظامی در سطح شهرستان به اجرا درآمد.

فرمانده انتظامی رامیان گفت: در جریان اجرای این طرح، ۱۸ نفر از محکومان و متهمان متواری در حوزه‌های مختلف شناسایی شدند که پس از هماهنگی با مرجع قضایی، در عملیات‌های ضربتی دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شدند.

حسینی با تأکید بر استمرار اجرای این‌گونه طرح‌ها اظهار کرد: طرح ارتقای امنیت محله‌محور با هدف افزایش احساس امنیت، ارتقای نظم عمومی و جلب رضایتمندی شهروندان، به صورت مستمر تا پایان سال در شهرستان رامیان ادامه خواهد داشت.