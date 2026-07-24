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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۶

۱۸متهم تحت تعقیب در اجرای طرح ارتقای امنیت محله‌محور رامیان دستگیرشدند

۱۸متهم تحت تعقیب در اجرای طرح ارتقای امنیت محله‌محور رامیان دستگیرشدند

رامیان- فرمانده انتظامی رامیان از دستگیری ۱۸ محکوم و متهم متواری و تحت تعقیب مراجع قضایی و انتظامی در اجرای طرح ارتقای امنیت محله‌محور طی ۲۴ ساعت گذشته در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدعلی حسینی، از اجرای طرح ارتقای امنیت محله‌محور با هدف شناسایی و دستگیری محکومان و متهمان متواری و تحت تعقیب در سطح این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: این طرح با تلاش مأموران انتظامی و با رویکرد افزایش امنیت اجتماعی و برخورد با افراد تحت تعقیب مراجع قضایی و انتظامی در سطح شهرستان به اجرا درآمد.

فرمانده انتظامی رامیان گفت: در جریان اجرای این طرح، ۱۸ نفر از محکومان و متهمان متواری در حوزه‌های مختلف شناسایی شدند که پس از هماهنگی با مرجع قضایی، در عملیات‌های ضربتی دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شدند.

حسینی با تأکید بر استمرار اجرای این‌گونه طرح‌ها اظهار کرد: طرح ارتقای امنیت محله‌محور با هدف افزایش احساس امنیت، ارتقای نظم عمومی و جلب رضایتمندی شهروندان، به صورت مستمر تا پایان سال در شهرستان رامیان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6897299

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