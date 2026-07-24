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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۳

حمله دشمن به نائین تلفات جانی نداشت

حمله دشمن به نائین تلفات جانی نداشت

اصفهان - معاون امنیتی و انتظامی استاندار اصفهان گفت: حمله بامداد امروز دشمن به منطقه‌ای در نایین تلفات جانی نداشت.

اکبر صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۳ بامداد امروز نقطه‌ای در نایین مورد حمله دشمن قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این حمله تلفات جانی نداشته است، افزود: روستاییان اطراف منطقه مورد حمله قرار گرفته لرزش این حمله را احساس کردند.

کد مطلب 6897301

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