حمله دشمن به نائین تلفات جانی نداشت

اکبر صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۳ بامداد امروز نقطهای در نایین مورد حمله دشمن قرار گرفت.
وی با بیان اینکه این حمله تلفات جانی نداشته است، افزود: روستاییان اطراف منطقه مورد حمله قرار گرفته لرزش این حمله را احساس کردند.
اصفهان - معاون امنیتی و انتظامی استاندار اصفهان گفت: حمله بامداد امروز دشمن به منطقهای در نایین تلفات جانی نداشت.
اکبر صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۳ بامداد امروز نقطهای در نایین مورد حمله دشمن قرار گرفت.
وی با بیان اینکه این حمله تلفات جانی نداشته است، افزود: روستاییان اطراف منطقه مورد حمله قرار گرفته لرزش این حمله را احساس کردند.
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