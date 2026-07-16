زاهد زینی وند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز فصل برداشت انگور در این شهرستان، اظهار داشت: ۶۰ هکتار از باغات شهرستان زیر کشت انگور یاقوتی قرار دارد و پیشبینی میشود امسال ۲۰۰ تن انگور مرغوب از این تاکستانها برداشت شود که تا پایان شهریور ماه ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه کشاورزان درهشهری با قدرت اراده، اراضی سنگلاخی و شیبدار را به باغات سرسبز انگور تبدیل کردهاند، افزود: استفاده از سیستمهای نوین آبیاری قطرهای و روش تربیت داربستی، نقش مهمی در افزایش کیفیت و کمیت محصول داشته است.
مدیر جهاد کشاورزی درهشهر تصریح کرد: محصول انگور یاقوتی این شهرستان، علاوه بر بازارهای داخلی استان، به استانهای همجوار نیز ارسال میشود و بارندگیهای خوب بهاره، کیفیت و ماندگاری این محصول را بهبود بخشیده است.
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