به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز فروزانفر صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جایگاه ویژه استان همدان در تولید گیاهان دارویی اظهار کرد: استان همدان با ۱۱ هزار و ۵۰۰ هکتار سطح زیر کشت گیاهان دارویی و تولید سالانه ۲۳ هزار تن محصول یکی از قطب‌های اصلی کشاورزی در غرب کشور محسوب می‌شود که در حوزه زنجیره تولید موسیر، گام‌های موثری برداشته است.

وی با اشاره به الگوی موفق «روستای حبشی» افزود: این روستا با رویکردی هوشمندانه از کشت سنتی فاصله گرفته و با ورود به بازار فرآوری، موسیر تولیدی خود و حتی محصولات سایر شهرستان‌های استان و استان‌های همجوار از جمله اصفهان، کرمانشاه و لرستان را جذب و پس از طی مراحل اسلایس، پودر و بسته‌بندی، به صنایع بزرگ غذایی و لبنی کشور عرضه می‌کند.

فروزانفر با بیان اینکه موسیر فرآوری‌شده در این روستا اکنون به عنوان یک محصول استاندارد در تولیدات ملی جایگاه خود را تثبیت کرده است، تصریح کرد: کیفیت محصول روستای حبشی باعث شده تا این روستا فراتر از بازارهای محلی عمل کرده و به زنجیره تامین صنایع بزرگ غذایی کشور راه یابد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان از افزایش ۱۵ درصدی سطح زیر کشت موسیر در این شهرستان نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: سطح زیر کشت موسیر در این منطقه در هفت سال اخیر از هفت هکتار به ۸۰ هکتار افزایش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه روستای حبشی قطب تولید و فرآوری موسیر در استان همدان است، بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود در سال جاری حدود ۲ هزار تن موسیر از مزارع این روستا برداشت شود.

فروزانفر در پایان از پیگیری‌های ویژه برای ثبت نشان جغرافیایی و برندسازی برای این روستا خبر داد و خاطرنشان کرد: ثبت جغرافیایی آخرین قطعه از پازل توسعه روستای حبشی است که می‌تواند اعتماد بازار ملی و بین‌المللی را بیش از پیش جلب کرده و افق‌های تازه‌ای را در مسیر بهره‌وری اقتصادی استان ترسیم کند.