تأمین برق صنایع غذایی و دارویی البرز در اولویت است

عزیزالله افضلی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سهم بخش‌های اقتصادی از مصرف انرژی استان گفت: حدود ۲۵ درصد مصرف انرژی البرز در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و اقتصاد انجام می‌شود و به همین دلیل تداوم فعالیت واحدهای تولیدی به‌ویژه صنایع غذایی و دارویی از اولویت‌های مدیریت مصرف انرژی است.

وی در ادامه اظهار کرد: بخش قابل توجهی از صنایع غذایی و دارویی کشور در استان البرز مستقر هستند و با توجه به نقش این واحدها در زنجیره تأمین، نباید چرخه تولید آنها متوقف شود. از این رو استمرار فعالیت این صنایع و تأمین نیازهای کشور در حوزه دارو و مواد غذایی از اولویت‌های اصلی مدیریت مصرف انرژی است.

وی افزود: اولویت‌بندی تأمین انرژی واحدهای تولیدی با همکاری اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، شرکت شهرک‌های صنعتی، اتاق بازرگانی و خانه صنعت، معدن و تجارت استان انجام شده و هفته گذشته نیز این اولویت‌ها مورد بازنگری قرار گرفت و برای اجرا در اختیار شرکت توزیع نیروی برق قرار داده شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با اشاره به شرایط کشور گفت: با توجه به محدودیت‌های موجود و آسیب دیدن بخشی از زیرساخت‌های تولید برق در جریان جنگ با رژیم صهیونیستی، مدیریت مصرف انرژی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و اجرای برنامه‌های مدیریت بار بر اساس اولویت‌های تعیین‌شده و با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط دنبال می‌شود.

افضلی همچنین بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: همان‌گونه که وزارت نیرو همواره از مشترکان به‌ویژه در بخش خانگی درخواست رعایت الگوی مصرف را دارد، این موضوع به واحدهای صنعتی و اقتصادی نیز ابلاغ شده تا با مصرف بهینه برق و آب، در مدیریت شرایط موجود مشارکت کنند.

وی درباره اقدامات انجام‌شده برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی استان در شرایط جنگی اظهار کرد: اقدامات پدافندی لازم برای واحدهای خدماتی و تأمین‌کننده نیازهای اساسی مردم از جمله نانوایی‌ها، جایگاه‌های عرضه سوخت، سیلوها و سردخانه‌ها با هدف استفاده از سوخت دوم و سوم انجام شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز ادامه داد: در بخش صنعت نیز واحدهایی که تولیدات آنها جزو کالاهای ضروری محسوب می‌شود، نسبت به تجهیز مجموعه‌های خود به ژنراتورهای مناسب برای استمرار فعالیت در زمان قطع برق اقدام کرده‌اند و این موضوع به‌صورت مستمر رصد می‌شود.

افضلی خاطرنشان کرد: پایش مستمر وضعیت تأمین کالاهای اساسی و فعالیت واحدهای تولیدی با همکاری اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی، انجمن‌ها و اتحادیه‌های تخصصی در دستور کار قرار دارد تا از بروز هرگونه اختلال در روند تولید و تأمین نیازهای مردم جلوگیری شود.