پژوهشکده گیاهان دارویی ظرفیت پاسخگویی به نیازهای درمانی کشور را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین یاوری؛ معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند علمی کشور اظهار کرد: ایران از توانمندی‌های ملی قابل توجهی برای رفع بسیاری از نیازها و چالش‌های خود برخوردار است و تنها با اتکا به این ظرفیت‌ها و حمایت از مراکز علمی و پژوهشی می‌توان بخش مهمی از مشکلات را برطرف کرد.

وی افزود: پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی به تنهایی توان تأمین بخش قابل توجهی از نیاز کشور در حوزه تولید مواد اولیه دارویی را دارد و لازم است با نگاه حمایتی، استفاده از ظرفیت‌های این مجموعه بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر هدف از این بازدید را شناسایی ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور برای توسعه همکاری‌های مشترک عنوان کرد و گفت: در این نشست، موضوعاتی از جمله توسعه سبد درمانی، پژوهش‌های مرتبط با گیاهان دارویی و بررسی ظرفیت‌های علمی در حوزه‌های مورد نیاز درمان و پیشگیری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وی تأکید کرد: استفاده از توان مراکز پژوهشی داخلی، علاوه بر تقویت خودکفایی علمی، می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای کیفیت خدمات درمانی و توسعه راهکارهای نوین در حوزه درمان اعتیاد باشد.