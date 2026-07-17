آغاز فصل برداشت ۷۵۰ تن آلبالو از باغات درگزین

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مرادی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برداشت آلبالو در منطقه درگزین علاوه بر تامین بخشی از نیاز بازار میوه کشور، موجب رونق اقتصادی قابلتوجهی برای تولیدکنندگان و اشتغالزایی برای کارگران فصلی شده است.
وی با اشاره به آمار روزانه برداشت محصول آلبالو اظهار کرد: براساس گزارشهای واصله از مراکز خدمات جهاد کشاورزی، روزانه بیش از ۵ تن آلبالو از باغات درگزین جمعآوری و آماده عرضه به بازار میشود که این حجم از فعالیت، محرک ایجاد اشتغال در بخشهای خدماتی، چیدن و بستهبندی محصول است.
مدیر جهاد کشاورزی درگزین کیفیت و مرغوبیت آلبالوی تولیدی این شهرستان را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: کیفیت ممتاز محصول درگزین موجب شده است تا این محصول مشتریان بسیاری در سطح استان و خارج از آن داشته باشد.
مرادی در ادامه تصریح کرد: طبق برنامهریزیهای انجام شده محصول تولیدی پس از جمعآوری در باغات به واحدهای بستهبندی منتقل و پس از درجهبندی، علاوه بر پوشش نیاز بازار داخلی استان همدان، بخش عمدهای از آن برای توزیع در میادین میوه و ترهبار تهران بارگیری و ارسال میشود.
وی در پایان با اشاره به آمار سطح زیرکشت این محصول در این شهرستان افزود: سطح کل باغات شهرستان درگزین نزدیک به یک هزار و ۵۰۰ هکتار است که از این میزان ۵۰ هکتار بهصورت تخصصی و متمرکز به باغات آلبالو اختصاص یافته است.
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