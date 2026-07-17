«دلفان» قطب تولید نخود در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید فرشاد بابایی در بازدید از مزرعه تحقیقاتی ارقام و تغذیه نخود نورآباد، اظهار داشت: شهرستان دلفان بهعنوان قطب اصلی تولید نخود در استان، دارای پتانسیلهای بینظیری در این حوزه است. در همین راستا، حمایت از طرحهای پژوهشی و بهرهگیری از ظرفیت نخبگان دانشگاهی و تولیدکنندگان خبره، از اولویتهای اصلی سازمان است.
وی با تأکید بر اهمیت ویژه کشت نخود در الگوی کشت دلفان، افزود: نخود محصول استراتژیک و هویت کشاورزی دلفان محسوب میشود. ما در این معاونت ضمن استقبال از تمامی طرحهای تحقیقاتی، آمادهایم تا با ایجاد پل ارتباطی میان دانشگاه و مزرعه، زمینه انتقال دانش فنی به بهرهبرداران را فراهم کنیم تا شاهد جهشی در کمیت و کیفیت تولید نخود در این شهرستان باشیم.
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