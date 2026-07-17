به گزارش خبرنگار مهر، وقوع آتشسوزی در اراضی کشاورزی روستای دستگرد امامزاده از توابع شهرستان فرخشهر، منجر به خسارت به ۴ هزار متر از محصول گندم شد.
این حادثه که به دلیل ذوب شدن قطعکن برق (کلید مینیاتوری) رخ داد، موجب ایجاد حریق در بخشهایی از مزرعه «رنگرزی» این روستا شد.
خوشبختانه با حضور بهموقع کشاورزان محلی و اقدام سریع آنها برای مهار شعلهها، از گسترش آتش به سایر مزارع مجاور جلوگیری شد و عملیات اطفای حریق با موفقیت به پایان رسید.
در این حادثه ۴ هزار متر مربع از محصول گندم در آتش سوخت، اما همکاری اهالی مانع از یک فاجعه بزرگتر در این زمینهای کشاورزی شد.
نظر شما