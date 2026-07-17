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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۴

آتش‌سوزی در مزارع گندم روستای دستگرد امامزاده

آتش‌سوزی در مزارع گندم روستای دستگرد امامزاده

بروجن-وقوع آتش‌سوزی در اراضی کشاورزی روستای دستگرد امامزاده از توابع شهرستان فرخشهر، منجر به خسارت به ۴ هزار متر از محصول گندم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، وقوع آتش‌سوزی در اراضی کشاورزی روستای دستگرد امامزاده از توابع شهرستان فرخشهر، منجر به خسارت به ۴ هزار متر از محصول گندم شد.

این حادثه که به دلیل ذوب شدن قطع‌کن برق (کلید مینیاتوری) رخ داد، موجب ایجاد حریق در بخش‌هایی از مزرعه «رنگرزی» این روستا شد.

خوشبختانه با حضور به‌موقع کشاورزان محلی و اقدام سریع آن‌ها برای مهار شعله‌ها، از گسترش آتش به سایر مزارع مجاور جلوگیری شد و عملیات اطفای حریق با موفقیت به پایان رسید.

در این حادثه ۴ هزار متر مربع از محصول گندم در آتش سوخت، اما همکاری اهالی مانع از یک فاجعه بزرگتر در این زمین‌های کشاورزی شد.

کد مطلب 6890284

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    نظرات

    • کاوی IR ۱۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
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      پاسخ
      کسی که مزارع گندم مردم محروم را میسوزاند از انسانیت تهی شده و با حیوانات محشور میشود

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