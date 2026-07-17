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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۹:۴۱

برداشت ۱۰۰۰ تن گیلاس از باغ‌های نور

برداشت ۱۰۰۰ تن گیلاس از باغ‌های نور

ساری - سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی نور از برداشت هزار تن گیلاس مرغوب از ۹۰ هکتار باغ بارور این شهرستان خبر داد.

علی غفاری در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان فصل برداشت گیلاس در شهرستان نور اظهار کرد: امسال از ۹۰ هکتار باغ بارور این شهرستان، حدود هزار تن گیلاس با کیفیت مطلوب برداشت و روانه بازار شد.

وی افزود: این میزان تولید حاصل تلاش باغداران و اجرای برنامه‌های فنی در باغ‌ها از جمله مبارزه تلفیقی با آفات، اصلاح شیوه‌های آبیاری و به‌کارگیری روش‌های نوین مدیریت باغ بوده است که نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت محصول داشته است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور با اشاره به تأثیر آموزش‌های ترویجی در بهبود تولید، تصریح کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه کنترل بیولوژیک آفات و رعایت تقویم فنی باغی، علاوه بر افزایش سلامت محصول، زمینه عرضه بهتر گیلاس نور در بازارهای داخلی و خارجی را فراهم کرده است.

غفاری خاطرنشان کرد: ارزیابی‌های کارشناسی نشان می‌دهد گیلاس تولیدی امسال از نظر اندازه، رنگ و کیفیت، شرایط مطلوبی داشته و می‌تواند سهم بیشتری در بازارهای صادراتی استان به خود اختصاص دهد.

وی با تأکید بر ادامه حمایت از باغداران پیشرو اظهار داشت: توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، افزایش بهره‌وری و تولید پایدار با رعایت استانداردهای کیفی، از مهم‌ترین برنامه‌های مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور برای فصل زراعی آینده خواهد بود.

کد مطلب 6890279

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