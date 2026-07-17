علی غفاری در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان فصل برداشت گیلاس در شهرستان نور اظهار کرد: امسال از ۹۰ هکتار باغ بارور این شهرستان، حدود هزار تن گیلاس با کیفیت مطلوب برداشت و روانه بازار شد.
وی افزود: این میزان تولید حاصل تلاش باغداران و اجرای برنامههای فنی در باغها از جمله مبارزه تلفیقی با آفات، اصلاح شیوههای آبیاری و بهکارگیری روشهای نوین مدیریت باغ بوده است که نقش مهمی در افزایش بهرهوری و ارتقای کیفیت محصول داشته است.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور با اشاره به تأثیر آموزشهای ترویجی در بهبود تولید، تصریح کرد: برگزاری دورههای آموزشی در زمینه کنترل بیولوژیک آفات و رعایت تقویم فنی باغی، علاوه بر افزایش سلامت محصول، زمینه عرضه بهتر گیلاس نور در بازارهای داخلی و خارجی را فراهم کرده است.
غفاری خاطرنشان کرد: ارزیابیهای کارشناسی نشان میدهد گیلاس تولیدی امسال از نظر اندازه، رنگ و کیفیت، شرایط مطلوبی داشته و میتواند سهم بیشتری در بازارهای صادراتی استان به خود اختصاص دهد.
وی با تأکید بر ادامه حمایت از باغداران پیشرو اظهار داشت: توسعه سامانههای نوین آبیاری، افزایش بهرهوری و تولید پایدار با رعایت استانداردهای کیفی، از مهمترین برنامههای مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور برای فصل زراعی آینده خواهد بود.
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