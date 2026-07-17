امام جمعه دیّر: نمازجمعه قرارگاه بصیرت و قلب فرهنگی شهر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی عصر جمعه در نشست هماهنگی بزرگداشت پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نمازجمعه در نظام جمهوری اسلامی،اظهار کرد: نمازجمعه یکی از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

امام جمعه دیّر بیان کرد: نقش این نهاد در تبیین، بصیرت‌افزایی، حفظ حضور مردم در صحنه و پشتیبانی از جبهه انقلاب تعیین کننده است.

وی با اشاره به جایگاه محوری نمازجمعه در عرصه دینی، فرهنگی و سیاسی گفت: نمازجمعه از استثنایی‌ترین فرائض الهی است، زیرا هم ذکر و عبادت است، هم سیاست، هم جمعه و هم جماعت؛ از همین رو، جایگاهی کم‌نظیر در هدایت اجتماعی و فرهنگی جامعه دارد.

حسینی با بیان اینکه رهبر شهید همواره بر اهمیت نمازجمعه تاکید داشتند، افزود: ایشان معتقد بودند هنر اصلی امام جمعه، آوردن مردم به صحنه است.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در آیین‌های تشییع امام شهید، اظهار کرد: مردم ایران و عراق با عشق و دلدادگی در مراسم‌ تشییع امام شهید شرکت کردند و این حضور باشکوه، به خاطر اخلاص، صداقت با مردم، ساده‌زیستی و اهتمام به بیت‌المال و سایر ویژگی‌هایی است که در وجود رهبر شهید انقلاب متجلی بود.

امام جمعه دیّر، نمازجمعه را قرارگاه ایمان، تقوا، بصیرت و قلب فرهنگی شهر توصیف کرد و گفت: این نهاد از ابتدای انقلاب تاکنون در زمینه‌های مختلف از جمله در صحنه نگه داشتن مردم، پشتیبانی از رزمندگان، جبهه و مدافعان نظام و نیز راهبری مردم در اجتماعات شبانه و روشنگری درباره حوادث و تحولات اخیر، نقشی تعیین‌کننده داشته است.

وی با اشاره به شرایط حساس منطقه و فضای جنگ روانی دشمنان افزود: امروز مسئولیت نهاد نمازجمعه در تبیین و روشنگری بیش از گذشته اهمیت دارد و باید چه در میدان و تجمعات شبانه و چه در تریبون نمازجمعه، مردم را به حضور آگاهانه و مستمر در صحنه تشویق کرد.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت پویایی ستادهای نمازجمعه تاکید کرد و گفت: ستاد نمازجمعه بلافاصله پس از پایان هر نمازجمعه، باید برای هفته بعد تشکیل جلسه دهد، آسیب‌شناسی کند و با برنامه‌ریزی مستمر در طول هفته فعال باشد.

وی استفاده از ظرفیت روستاها و اقشار مختلف را ضروری دانست و تصریح کرد: باید از توان روستاها بهره گرفت، زمینه مشارکت بیشتر اقشار گوناگون را در برگزاری نمازجمعه فراهم کرد و ارتباط با نمازگزاران را نیز به‌صورت مستمر حفظ و احوال آنان را پیگیری کرد.