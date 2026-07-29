به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی عصر چهارشنبه در نشست با مدیر و کارکنان آموزش و پرورش شهرستان دیّر، با بیان اینکه نباید نگاه ما نسبت به حضور دانش‌آموزان در اجتماعات مذهبی تشریفاتی، اظهار کرد: ما نباید به حضور صرفِ نوجوانان در جلسات اکتفا کنیم؛ بلکه باید با اعتماد به این قشر، مسئولیت‌های اجرایی به آن‌ها بسپاریم. نوجوان وقتی احساس کند در یک مجموعه نقش کلیدی دارد، انگیزه و هویت پیدا می‌کند و از سرگردانی و بی‌هدفی در امان می‌ماند.

امام جمعه دیّر افزود: جبهه فرهنگی انقلاب باید با هوشمندی تشکیلاتی و سپردن مسئولیت به جوانان، آنها را به کار گیرد؛ به جای آنکه در مساجد و برنامه‌ها تنها از ظرفیت افراد مسن استفاده کنیم، باید با سپردن کارهای اجرایی به دانش‌آموزان، آن‌ها را در متن برنامه‌ها قرار دهیم.

حسینی گفت: تربیت فقط با سخنرانی و نصیحت محقق نمی‌شود؛ بلکه مربی باید در کنار دانش‌آموز باشد، او را همراهی کند و با تشویق و هدایت، مهارت‌های اجتماعی و معنوی را در او نهادینه سازد. اگر ما برای دانش‌آموز برنامه داشته باشیم و او را درگیر فرآیندهای اجرایی کنیم، این حضور برای او ماندگار و سازنده خواهد بود.

امام جمعه دیّر با بیان اینکه مسیر درستِ جذب، از مسجد محله آغاز می‌شود، تأکید کرد: باید با تقویت پیوند دانش‌آموز با مسجد محله، او را برای حضور در نمازجمعه آماده کرد. کسی که در مسجد محله مسئولیت‌پذیر شد، در نمازجمعه نیز ستون‌خیمه فعالیت‌های فرهنگی خواهد بود.

وی در ادامه با ابراز خرسندی از حضور دانش‌آموزان فعال در اجتماعات شبانه مردمی گفت: در ماه های اخیر شاهد بودیم که دانش‌آموزان با چه نشاطی در تجمعات شبانه فعال هستند و خود را عضوی مؤثر و صاحب جایگاه می‌دانند. هر یک از این دانش‌آموزان، خود یک کانون جذب هستند که می‌توانند دوستان هم‌سن‌وسال خود را نیز به این جبهه فرهنگی بکشانند.