به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا طولابی، مدیر برنامه ملی توسعه سامانههای خورشیدی معاونت علمی در یک برنامه تلویزیونی بیان کرد: با حمایت معاونت علمی، تاکنون ۲۲ دستگاه و نهاد دولتی در استان تهران با مجموع ظرفیت ۴ مگاوات به نیروگاههای خورشیدی هیبریدی مجهز شدهاند.
وی افزود: این طرح در قالب دو فاز، با هدف تجهیز ساختمانها و ادارات دولتی در تهران و سایر استانهای کشور به نیروگاههای خورشیدی هیبریدی، در حال اجراست.
مدیر برنامه ملی توسعه سامانههای خورشیدی معاونت علمی ادامه داد: همچنین با توجه به اهمیت نگهداری صحیح نیروگاههای خورشیدی، معاونت علمی دورههای آموزشی نگهداری این نیروگاهها را برای بهرهبرداران برگزار کرده است.
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