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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۵

۲۲ دستگاه و نهاد دولتی به نیروگاه‌های خورشیدی هیبریدی مجهز شد

۲۲ دستگاه و نهاد دولتی به نیروگاه‌های خورشیدی هیبریدی مجهز شد

یک مقام معاونت علمی با اشاره به اینکه معاونت علمی، پیشران توسعه انرژی خورشیدی در بخش دولتی گفت: ۲۲ دستگاه و نهاد دولتی مگاوات به نیروگاه‌های خورشیدی هیبریدی مجهز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا طولابی، مدیر برنامه ملی توسعه سامانه‌های خورشیدی معاونت علمی در یک برنامه تلویزیونی بیان کرد: با حمایت معاونت علمی، تاکنون ۲۲ دستگاه و نهاد دولتی در استان تهران با مجموع ظرفیت ۴ مگاوات به نیروگاه‌های خورشیدی هیبریدی مجهز شده‌اند.

وی افزود: این طرح در قالب دو فاز، با هدف تجهیز ساختمان‌ها و ادارات دولتی در تهران و سایر استان‌های کشور به نیروگاه‌های خورشیدی هیبریدی، در حال اجراست.

مدیر برنامه ملی توسعه سامانه‌های خورشیدی معاونت علمی ادامه داد: همچنین با توجه به اهمیت نگهداری صحیح نیروگاه‌های خورشیدی، معاونت علمی دوره‌های آموزشی نگهداری این نیروگاه‌ها را برای بهره‌برداران برگزار کرده است.

کد مطلب 6891122
مهتاب چابوک

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