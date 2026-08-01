سوخت کشاورزان آذربایجان شرقی برای مرداد و شهریور تأمین شد

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نادری صبح شنبه در آیین شکرگزاری برداشت گندم که در روستای گلتپه شهرستان مراغه برگزار شد، با قدردانی از تلاش کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی، اظهار کرد: سهمیه سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی برای ماههای مرداد و شهریور تأمین شده و در سامانه مربوطه ثبت خواهد شد.
وی افزود: کشاورزان استان میتوانند بدون دغدغه نسبت به تأمین سوخت مورد نیاز فعالیتهای کشاورزی خود اقدام کنند و در این زمینه مشکلی وجود نخواهد داشت.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به نقش مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور در افزایش بهرهوری مزارع، گفت: این مؤسسه به عنوان مرجع ملی تحقیقات دیم، مدیریت فنی مزارع دیم کشور را بر عهده دارد و یافتهها و دستورالعملهای علمی آن از طریق شبکه ترویج در استانها اجرا میشود.
حفظ تولید گندم با وجود چالشهای اقلیمی
نادری با اشاره به شرایط اقلیمی سال زراعی جاری، اظهار کرد: کاهش بارندگیها تا اواسط آذرماه و نوسانات دمایی، استقرار اولیه و پنجهزنی مزارع را با چالشهایی مواجه کرد، اما اجرای توصیههای فنی و بهرهگیری از دانش روز کشاورزی موجب شد عملکرد مزارع گندم در سطح قابل قبولی حفظ شود.
وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۷۰ هزار تن گندم از کشاورزان آذربایجان شرقی به صورت تضمینی و بذری خریداری شده است، از گندمکاران خواست به شایعات و اخبار غیررسمی درباره روند خرید و پرداخت مطالبات توجه نکنند.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ادامه داد: پرداخت مطالبات گندمکاران از هفتم مردادماه آغاز شده و تاکنون یک هزار و ۷۰ میلیارد ریال از مطالبات کشاورزان استان پرداخت شده است.
وی خاطرنشان کرد: دولت با تأمین منابع مالی لازم، روند پرداخت باقیمانده مطالبات گندمکاران را ادامه خواهد داد تا در کوتاهترین زمان ممکن به حساب کشاورزان واریز شود.
تأمین نهادههای کشت پاییزه در دستور کار
نادری با تأکید بر جایگاه راهبردی کشاورزان در تأمین امنیت غذایی کشور، گفت: تولیدکنندگان بخش کشاورزی همواره در شرایط مختلف در کنار کشور بودهاند و با تلاش شبانهروزی آنان، روند تولید محصولات اساسی ادامه یافته است.
وی همچنین از آغاز توزیع کودهای مورد نیاز کشتهای پاییزه از نیمه مردادماه خبر داد و افزود: برنامهریزیهای لازم برای تأمین و توزیع بهموقع نهادههای کشاورزی انجام شده است تا کشاورزان بتوانند عملیات کشت پاییزه را در زمان مناسب آغاز کنند.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در پایان، مدیریت منابع آب را یکی از مهمترین اولویتهای بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی، توسعه روشهای نوین آبیاری، افزایش بهرهوری مصرف آب و رعایت الگوی صحیح کشت، از الزامات پایداری تولید و حفظ امنیت غذایی کشور است.
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