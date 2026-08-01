مطالعات ICZM نقشه راه اولیه توسعه دریامحور مکران است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست ارائه و بررسی طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) در منطقه ساحلی مکران با حضور علی عبدالعلی‌زاده، نماینده رئیس‌جمهور و دبیر شورای هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، محمد شکیبی‌نسب، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، معاونان شورای هماهنگی، مدیران ارشد سازمان و نمایندگان شرکت مهندسین مشاور سازه‌پردازی ایران برگزار شد.

در این نشست، محمد شکیبی‌نسب با تشریح انتظارات سازمان بنادر و دریانوردی از دولت در اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، بر ضرورت ارتقای جایگاه حاکمیتی این سازمان و تقویت نقش آن در برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و اجرای مأموریت‌های مرتبط با توسعه دریامحور تأکید کرد.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیر شورای هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور نیز با قدردانی از تلاش‌های سازمان بنادر و دریانوردی و مشاوران این سازمان طی سه دهه گذشته در حوزه مدیریت سواحل و توسعه دریامحور، مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) را «مطالعاتی ارزشمند و مبتنی بر خرد جمعی متخصصان و دانشگاهیان کشور با راهبری کارآمد سازمان بنادر و دریانوردی» توصیف کرد.

عبدالعلی‌زاده اظهار کرد: این مطالعات می‌تواند به‌عنوان نقشه راه اولیه توسعه دریامحور، به‌ویژه در منطقه ساحلی مکران، مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت مشاوران ایرانی در نظارت و مدیریت طرح‌های توسعه دریامحور تأکید کرد و استمرار برگزاری نشست‌های تخصصی برای پیگیری اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را ضروری دانست.

همچنین نمایندگان شرکت مهندسین مشاور سازه‌پردازی ایران، دستاوردهای مطالعات انجام‌شده در محدوده ساحلی مکران و ابعاد فنی، محیط‌زیستی و مدیریتی این طرح را تشریح کردند.

این نشست در ادامه جلسات تخصصی پیشین و با هدف پیگیری روند مطالعات، تقویت هماهنگی‌های بین‌بخشی و تسریع در اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور برگزار شد.