«فاجعه» به روسیه رسید؛ زوج ایرانی نامزد جایزه بزرگ ولادیمیر منشوف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، بیست و یکمین جشنواره بین المللی فیلم «Won Together» از ۱۴ تا ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶ مصادف با ۲۳ شهریور تا دوم مهر در سینماهای شهرهای مسکو و سوچی، فیلم های منتخب را اکران می کند.
فیلم مستند «فاجعه» به کارگردانی مشترک سعید نبی و مریم خدیوی، در اولین حضور بین المللی خود به بخش مسابقه بیست و یکمین جشنواره بین المللی فیلم مستند «Won Together» روسیه راه یافت و برای کسب جایزه بزرگ ولادیمیر منشوف کارگردان مشهور و مطرح روسی، مهم ترین جایزه این رویداد سینمایی، رقابت خواهد کرد.
این فستیوال بزرگ سینمایی مهم ترین رویداد سینمای مستند روسیه به شمار می رود و هر سال فیلمسازانی از کشورهای مختلف جهان را با آثاری در حوزه صلح، انسانگرایی، همزیستی، گفتگوی فرهنگی، غلبه بر بحرانها و امید به آینده گرد هم می آورد.
این جشنواره در بخش های حافظه، بازتاب و بین الملل برگزار می شود. مهمترین نشان این رویداد نیز جایزه بزرگ ولادیمیر منشوف است که با رای مشترک رؤسای هیئت داوران بخش های مختلف جشنواره به برترین اثر تعلق میگیرد.
مستند «فاجعه» روایتی از وضعیت امروز تالاب شادگان و پیامدهای آن بر زندگی مردم حاشیه این زیست بوم است. این فیلم با نگاهی انسانی، زندگی صیادان، دامداران گاومیش و خانواده هایی را روایت می کند که در نتیجه آلودگی های صنعتی، تغییر مسیر آب، کاهش منابع آبی و گسترش گونه مهاجم تیلاپیا، معیشت و سبک زندگی شان در معرض آسیب قرار گرفته است.
در کنار این روایت، فیلم زندگی کودکی را دنبال میکند که با ساختن گاومیش های گلی از خاک تالاب، تلاش می کند امید، سنت های بومی و میراث فرهنگی سرزمین خود را زنده نگه دارد.
تهیهکنندگی این اثر را سعید نبی بر عهده داشته و سعید نبی و مریم خدیوی کارگردانی آن را انجام دادهاند. آرش زاهدیاصل تدوین، مهران فردپور فیلمبرداری، حبیبالله محمدی صدابرداری، بهروز شهامت طراحی و میکس صدا و مریم خدیوی بروجنی نگارش و پژوهش فیلم را بر عهده داشتهاند.
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