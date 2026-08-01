انتظار تکرار جهش بهاری بورس را نداشته باشید

به گزارش خبرنگار مهر، نوید خاندوزی، کارشناس و فعال بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط کنونی بورس و تاکید بر تحولات سیاسی و امنیتی ماه‌های اخیر، اظهار کرد: در فضای فعلی پیش‌بینی روند بازار بسیار دشوار شده و سرمایه‌گذاران باید تحولات روزانه را به دقت رصد کنند.

وی افزود: در شرایط کنونی تا دقایقی پیش از آغاز معاملات نیز نمی‌توان با اطمینان درباره جهت بازار اظهار نظر کرد، زیرا هر تحول سیاسی یا امنیتی می‌تواند بر روند معاملات اثرگذار باشد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در مقطع فعلی از شدت تنش‌های سیاسی نسبت به هفته‌های گذشته کاسته شده است، گفت: اگر این آرامش نسبی در هفته‌های آینده نیز ادامه پیدا کند و تنش‌ها تشدید نشود، انتظار می‌رود بازار سهام نیز از این شرایط بهره‌مند شود.

خاندوزی با تأکید بر اینکه آینده بازار به دو متغیر اصلی وابسته است، اظهار کرد: سیاست و گزارش‌های مالی شرکت‌ها در سامانه کدال دو بال اصلی حرکت بورس هستند. هر زمان این دو عامل همسو بوده‌اند، بازار توانسته روندی مثبت را تجربه کند.

وی ادامه داد: در مقاطعی گزارش‌های مالی مطلوب منتشر می‌شد، اما به دلیل فضای منفی سیاسی، بازار واکنش مناسبی نشان نمی‌داد. اکنون امیدواریم شرایط معکوس نیز رخ ندهد؛ یعنی فضای سیاسی آرام باشد اما عملکرد شرکت‌ها و گزارش‌های کدال ضعیف شود.

این فعال بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در حال حاضر می‌توان گفت هر دو متغیر در وضعیت نسبتاً باثباتی قرار دارند و همین موضوع می‌تواند از روند بازار حمایت کند.

خاندوزی در عین حال درباره انتظارات سرمایه‌گذاران از ادامه روند صعودی بورس هشدار داد و گفت: نباید انتظار داشت هیجان و شتاب رشد بازار که در بهار تجربه شد، در تابستان نیز تکرار شود.

وی افزود: به نظر می‌رسد از این پس رشد قیمت‌ها مقطعی و کوتاه‌مدت باشد؛ به گونه‌ای که بازار چند روز رشد کند، سپس وارد فاز استراحت و عرضه شود و دوباره حرکت صعودی خود را از سر بگیرد.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان تأکید کرد: در چنین شرایطی انتخاب سهام مناسب نسبت به گذشته دشوارتر خواهد شد و سرمایه‌گذاران باید بیش از گذشته بر تحلیل وضعیت بنیادی شرکت‌ها و گزارش‌های مالی تمرکز کنند.